Bermatingen Fröhliche Stimmung an der Kirche

Mostfest in Ahausen trotzt dem Regen: An beiden Tagen viele Besucher auf dem Festplatz.

Gleich ob man es Moschtfest, Mostfescht oder Moschtfescht nennt – bei dieser Frage scheiden sich die Geister –, der Auftakt des 37. Mostfests am Samstagabend in Ahausen kann als sehr gelungen bezeichnet werden: Nach Kanonendonner, Sternmarsch mit den Kapellen aus Bad Herrenalb-Gaistal, Riedheim und Markdorf und Gesamtchor vor dem Rathaus, konnte das Fest auf dem Kirchplatz seinen fröhlichen Verlauf nehmen. Nach dem Fassanstich, vorgenommen von Bürgermeister Martin Rupp und Ortsvorsteher Jakob Krimmel, übernahmen die Musiker der Stadtkapelle Markdorf die Festbühne und unterhielten die Besucher. Als dann das Gamsbart-Trio die Markdorfer auf der Bühne ablöste und mit ihrer Stimmungsmusik loslegte, war für beste Stimmung für den Rest des Abends gesorgt.

Patrick Duang und Marco Raufeisen genossen den Most und die Stimmung: "Ich bin heute Morgen erst aus China zurückgekommen und feiere hier mit meinem Schulfreund Marco unser Wiedersehen, es ist immer wieder richtig gut hier", erzählt Duang. Martin Schmid steht an diesem Abend am Mostzapfhahn und füllt die Gläser im Akkord, die dann von Nadja Braun und Steffi Zimmermann an die durstig wartenden Besucher am Tresen weitergereicht werden. Festwirt Martin Heigle ist zufrieden: "Apfel-Kirsch und Erdbeer-Rhabarber laufen hervorragend."

Peter Sailer kann dies nur bestätigen: "Ich bevorzuge Apfel-Kirsch als Schorle, schmeckt einfach herrlich." Was den Erfolg des Mostfests angeht, hat Peter Brenner aus Markdorf eine Erklärung: "Hier steht mal nicht das Bier im Vordergrund, das gibt's zwar auch, ist aber eher zweitrangig. Fruchtig, herb, süß, geschmacklich ist für jeden was dabei."

Sonntag etwas verhaltener

Nach der "Rekordkulisse" am Samstag, so Festwirt Martin Heigle, ließ sich der Sonntag etwas verhaltener an. "Dafür, dass es am Morgen noch geregnet hat und angesichts der Temperaturen hat sich der Festplatz noch gut gefüllt", meinte Maurice Parent, Vorsitzender des Musikvereins. "Wir hatten uns wegen der schlechten Wettervorhersage sogar überlegt, das Mostfest am Sonntag abzublasen. Deswegen kann man ganz zufrieden sein", ergänzte Raphael Wieser, ebenfalls Festwirt.

So genossen die Besucher Most und kulinarische Spezialitäten, vor allem die aus den uralten gusseisernen Öfen gezogenen, dampffrischen Zwiebel- und Apfeldinnele. Friedich Enslin und Tochter Johanna suchten sich wie etliche andere Kuchen für den Nachmittag aus, die Besucher freuten sich an der Musik der Kapelle Bad Herrenalb-Gaistal. Unter den Gästen auch Anne Bechinger, der das Gamsbart-Trio um Mitternacht ein Ständchen zum 24. Geburtstag brachte, und die mit Geschwistern und Freunden an allen drei Tagen das Zusammensein genießen will: "Das Mostfest gehört dazu, da muss man hin", sagte sie und Bruder Jonas findet: "Blasmusik ist einfach saugut."

Den kleinen Vergnügungspark bezeichnet Markus Berlet aus Ahausen "super für die Kinder"; sein Sohn treibt mit großem Schwung die Schiffschaukel in die Höhe. Amelie, 11, hat von 21 Schüssen nur einmal danebengetroffen, sich ein Erdmännchen aus Plüsch "erschossen" und für ihre Freundin Emely, 12, einen Dalmatiner.