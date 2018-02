Bermatingen Frauengemeinschaft feiert ausgelassen mit großem Programm

Lustige Hühner, singende Hausfrauen, ein Pfarrer in der Bütt: Die Bermatinger Frauengemeinschaft unterhielt bestens ihre Fasnetsgäste.

Irmi Zimmermann stand bei der Frauengemeinschaft ihren Mann: Sie moderierte launig die Frauenfasnet, bediente, organisierte – und war selbst Akteurin: Als wunderfitzige Fensterbänkle-Hockerin mit Ingrid Maurus wusste sie über das Geschehen in Bermatingen bestens Bescheid.

Mehrfach trat auch Rita Oswald lachmuskelbeanspruchend in Aktion: mit Betrachtungen über den sündigen Kaffeegenuss, vermeintliche Badenixen und Wassermänner, die den Badetag mit Eis und Bier überleben, ohne in Berührung mit dem Nass zu kommen, und ihr versehentlicher Besuch beim Sexualtherapeuten, obwohl sie zum Optiker wollte. Dass diese unaufhörlich gackern können, versicherten ihnen die "Hennen" Sibylle Dilger und Irmi Schuler. Die lustigen Hühner waren ziemlich "gaga" und aufgekratzt. Sie hatten nach lokalen Geschichten gescharrt und glänzten mit geistreich beflügelter Wiedergabe. Gerne würden die beiden unters Gefieder der Frauengemeinschaft schlüpfen und glücklich behütete Hühner sein, anstatt sich mit Hightech-Methoden zum Eierlegen auseinandersetzen zu müssen. Hähne würden sie akzeptieren, aber keinen Hund – nur einen, der immer auf den letzten Drücker kommt: Pfarrer Hund. Bei den Frauen saß dieser aber pünktlich in der Bütt und schwärmte von einem köstlichen Ahauser Menü: Von den Jakobsmuscheln empfahl er nur wenige – "ansonsten gibt's Bauchkrimmeln" und nach dem Jubiläumshugeloh an saurem Poisel eine ruppige Gemüsebrühe mit wenigen Einlagen, man müsse ja sparen – sowie gebratenen Fonferek im Kameradschaftsmantel.

Die Original Ahauser Housewife-Background-Singers traten in den Vordergrund – und für die Emanzipation in Betrieben ein. Doch was "Man(n)" in der Probe-Rente alles (nicht) kann, malten sie lautmalerisch, gesten- und mimikreich und mit viel Schwung aus, für den auch Akkordeonspieler und genialer Witzeerzähler Reinhold Fürst sorgte. Am Ende waren sich Akteure und Gäste einig: Stimmung und Programm waren Spitze.