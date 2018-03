Bermatingen Feuerwehr Bermatingen hat 2017 rund 2700 Stunden ehrenamtlich geleistet

Die Bermatinger Feuerwehr zählt derzeit 70 Aktive in den Abteilungen Bermatingen und Ahausen. In den bevorstehenden Jahren wird beispielsweise in den Fuhrpark, in Geräte sowie in den Neubau eines Feuerwehrhauses investiert, wie Gesamtkommandant Jürgen Gutemann in jüngster Jahresversammlung erklärt hat.

Es wird sich einiges bewegen, in der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen, wie Gesamtkommandant Jürgen Gutemann während der Jahresversammlung am Samstagabend im Gasthaus Zollerstuben erklärt hat. Gutemann kündigte an, dass die nächsten Jahre mit weiteren größeren Investitionen verbunden sein werden, etwa um den Fahrzeugpark weiter zu verjüngen und um die Ausrüstung zu verbessern. Besonders bei der Unterbringung der Mannschaften und Geräte sei eine zeitgerechtere, neue Gebäudelösung unerlässlich, wofür jüngst ein Gespräch mit Bürgermeister Martin Rupp stattgefunden habe. Entsprechend freudig hat Gutemann den Kameradinnen und Kameraden berichtet: "Der Neubau ist in die Wege geleitet." Verbunden mit dieser Nachricht, erklärte Gutemann, dass er sich 2020 für eine weitere Amtsperiode als Gesamtkommandant zur Verfügung stellen werde, um das Projekt Neubau Feuerwehrhaus durchgängig begleiten zu können.

Die Einsatzbilanz für 2017 fiel zur Freude aller erheblich ruhiger als noch 2016 aus. Insgesamt 17 Mal mussten die 70 Feuerwehrfrauen und -männer aus den Abteilungen Ahausen und Bermatingen zu Einsätzen ausrücken. Gutemann listete auf: "Es waren sechs Brände – davon einer im Rahmen der Überlandhilfe. Acht Mal wurde technische Hilfe geleistet, zudem gab es zwei Einsätze sonstiger Art sowie eine Brandsicherheitswache."

Mehr Zeit als in Einsätzen wurde in Proben und Übungen investiert. Rund 1200 Stunden kamen so im vergangenen Jahr zusammen. Darüber hinaus wurden Lehrgänge und Seminare wie beispielsweise Grund- und Sprechfunker- sowie ein Informations- und Kommunikationslehrgang (IuK) besucht, die zusätzlich mit rund 920 Stunden zu Buche schlugen. Nimmt man noch die etwa 600 Stunden der Einsätze hinzu, "kommt man für das Jahr 2017 auf eine Gesamtstundenzahl von 2720 Stunden", erklärte Gutemann. Rein rechnerisch ergebe sich so ein Schnitt von 43 Stunden, die von jedem aktiven Mitglied geleistet wurden. Genau dies gab Gutemann Grund zur Kritik: "Aber es gibt Kameraden und Kameradinnen, die viel tun und es gibt welche, die nicht einmal auf zehn Stunden im Jahr kommen." Er mahnte speziell diese an, sich bewusst zu machen, dass sie durch nicht vorhandenes Wissen und mangelnder Übung im Ernstfall ihres und das Leben anderer gefährden.

Im Ausblick für das laufende Jahr kündigte Gutemann erste Termine an: Am 23. März steht die Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Markdorf an, am 5. Mai findet die große Hauptübung in Bermatingen statt.

Kreisbrandmeister Henning Nöh appellierte an die Kameradinnen und Kameraden, sich verstärkt der Atemschutzausbildung zu widmen: "Wir brauchen Ausbildung, um auch in schwierigen und außergewöhnlichen Situationen vorbereitet zu sein." Zudem solle in Zukunft verstärkt das Augenmerk auf die Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung gelegt werden, damit die Wehren im Landkreis auch weiterhin voll einsatzbereit seien.

Wahlen und Ehrungen

Zum neuen stellvertretenden Bermatinger Abteilungskommandanten wurde Jürgen Fassott gewählt. In den Ausschuss für die kommenden fünf Jahre – ebenfalls in Bermatingen – sind Alex Bleier, Hubert Hafen, Walter Obser, Arndt Rehm sowie Thomas Neubrand gewählt worden. Kreisbrandmeister Henning Nöh zeichnete Gesamtkommandant Jürgen Gutemann mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr aus. In die Altersabteilung wurden Georg Weizmann, Dagobert Dilger, Uwe Grupp und Hubert Sträßle verabschiedet. Neu in der aktiven Abteilung sind Rullo Alessio, Fabian Grupp, Raphael Klotz und Julian Schwarz. (jmh)