Bermatingen Fasnetsumzug mit galaktischer Narretei

Außerirdische und Raumfahrer sind anlässlich des Bermatinger Fasnetsumzugs in bunten Kostümierungen durchs Dorf gezogen und feierten im Anschluss im Dorfgemeinschaftshaus.

Bunt und galaktisch zogen die Bermatinger und Ahauser Narren durch Bermatingen. Neben der Bärenzunft beteiligten sich auch zahlreiche Gruppen am Motto "Groß und weit die Galaxie, Bermatingen so weit wie nie". Jede Menge grüne und blaue Außerirdische sowie Raumfahrer in allen Größen waren dabei. Die Dorfbachhexen, ausgestattet mit Raketen-Jetpacks, führten eine übergroße Rakete mit sich, auf der schlicht ein Ar... ins All geschossen werden soll.

Die Bärenzunft trat als Weltraumagentur "Narri-Narrosa" auf und führte ihre bereits beim Rathaussturm erprobte Beamkammer mit. Für die musikalische Begleitung sorgte eine intergalaktische Spaceband, deren Mitglieder wohl in sämtlichen im Universum vorhandenen Grüntönen schimmerten. Die allgegenwärtige Kreativität und Freude an der Fasnet spiegelte sich in den Kostümen aller Gruppen wider. Sicher zu den farbigsten gehörte der Jung-Elferrat, der in bunten Leggins und selbst gebauten Untertassen über die Straße völlig losgelöst zu fliegen schien. Jung-Elfer Marc Rumpel: "Wir haben schon überlegen müssen, wie wir das Motto umsetzen, es soll ja nicht langweilig aussehen."

Im Anschluss wurde im Dorfgemeinschaftshaus getreu dem Motto galaktisch weitergefeiert. Ein buntes Programm aus Stimmungsmusik und Gardetänzen unterhielt die Narrenschar. Höhepunkt ist sicher die erstmals durchgeführte Wahl der Miss Bermatingen gewesen, deren Ausgang bei Redaktionsschluss noch nicht feststand.