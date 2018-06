Bermatingen Familie Häring verbringt das halbe Jahr im selbstangelegten Garten

Ein Leben in mediterraner Atmosphäre: Die Familie von Anni und Siegfried Häring aus Bermatingen verbringt das halbe Jahr im Garten. In der SÜDKURIER-Serie "Mein Garten" stellt das Ehepaar sein Paradies vor.

Schon das Bild auf dem Garagentor, mit Vespa, Mohnfeld und Zypressen, kündet von einer mediterranen Atmosphäre und Lebenweise im Garten von Anni und Siegfried Häring. Gleich hinter der schmiedeeisernen Türe lädt ein großer Holztisch in einer überdachten, von altem Wein und neuen Kiwiblättern berankten Laube zur geselligen Runde mit Freunden und Familie ein. Drei Generationen leben hier in einem Haus – und im Garten das halbe Jahr.

36 Lastwagenladungen Humus von Hand verteilt

Bei der grünen und blühenden Vielfalt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, welche Wildnis und Öde das Ehepaar vorfand, als es das Haus 1975 erwarb. Der Vorgänger hatte Obstbäume und Gemüsegarten samt Humus abgetragen und nach seinem Hausumbau lag das Grundstück voller Bauschutt. 36 Lastwagen Humus verteilte Siegfried Häring von Hand und füllte 1200 Quadratmeter auf einen Meter Höhe an. „Wenn irgendwo gebaut wurde, winkten wir die Lastwagen mit Aushub zu uns herein.“

Familie legte Garten in Eigenregie an

Mühsam war das Steineverlesen. Alles wurde in Eigenarbeit geschaffen, einen Gärtner ließ die sonst sehr gastfreundliche Familie nie hinein. Das ging nur, weil das Paar den Garten als Hobby hat, weil beide ihn täglich mit Schere und Eimer durchforsten, um Verblühtes weg- und allzu viel Wachsendes zu schneiden, Ranken anzubinden oder mit der Gießkanne für den Marathonlauf üben.

Gegossen wird nur mit der Kanne

Ja das Gießen! Das ist eine kleine Philosophie für sich. Mit Schlauch? Von wegen! „Wenn man den hinter sich herzieht, knickt oder bricht er Pflanzen. Außerdem braucht das zuviel Zeit. Bis zehn Liter versprüht sind, muss man zwei, drei Minuten an einer Stelle bleiben“, sagt Siegfried Häring. Beide haben weitere Argumente für das Gießen mit Kanne, die sie in riesige Blumentöpfe aus Plastik tauchen, in das vorher Wasser geleitet oder gesammelt wurde und das nun erwärmt ist. So bekommen die Pflanzen keinen Kälteschock, man kann gezielt gießen, weiß, wie viel Wasser sie benötigen, Blüten und Blätter werden nicht feucht und somit wird Mehltau verhindert.

Schon im Januar Kaffee trinken auf der Mini-Terrasse

Nach und nach entstand das Gartenparadies mit unterschiedlichen Segmenten: der Waldgarten mit grüner Laube, der vor 25 Jahren eigenhändig ausgegrabene Teich, in dem sich Fische und die Enkelkinder tummeln. Dahinter befinden sich die taubenblauen Gartenhäuschen, die Geräte, Spielsachen und Mülleimer beherbergen und die auf der Mini-Terrasse einen gemütlichen, geschützten Platz bieten, an dem man schon im Januar frühmorgens Kaffee und Natur genießen kann.

Roter Ahorn ist Enkel-Spielplatz gewichen

Meist saß die Familie auf dem Freisitz unter dem roten Ahorn. Doch der ist einem mit Holzpflöcken aus Telefonmasten umrahmten Sandspielplatz für die Enkel gewichen, die sich auch auf Schaukeln vergnügen können. Tochter und Enkeln zuliebe sind auch Heidelbeer-, Himbeer- und Johannisbeersträucher sowie Walderdbeeren zum Naschen angepflanzt worden.

Anni Häring: "Wollen, dass das ganze Jahr etwas blüht"

Hauptsächlich Rosen bezaubern in allen Farben, Formen und mit Düften. Sie stimmen schon vor dem sanft hellblau gestrichenen Haus auf den Garten dahinter ein. Dazu gibt es 40 Rhododendren und Azaleen. „Wir wollten, dass das ganze Jahr etwas blüht“, sagt Anni Häring. Nach den Rosen öffnen sich Hortensien, Stauden, Taglilien, Astilben, Phlox, 20 Clematis und Goldmohnblumen, Iris, Pfingstrosen und vieles mehr.

Sträucher gibt es als Ginster, Flieder, Goldregen, Schneeball, Jasmin und Weigelie. Die vielen Funkien in den Kästen entlang des Hauses stehen nicht nur für den grünen Daumen, sondern auch für den grünen Geschmack: „Nicht alles muss blühen“, sagt Anni Häring.

Bereiche sind nach Farben bepflanzt

Aber es blüht genug. Warum der Garten trotz der bunten Vielfalt so harmonisch wirkt? Anni Häring pflanzte nach Farben: Hier dominiert eine Ecke mit orangenen, roten und gelben Tönen, es gibt einen weißen Garten und einen rosa-roten Bereich. Blau darf überall dazwischen. Besonders Lavendel taucht immer wieder auf. Kaukasus-Vergissmeinnicht und Frauenmantel sind Bodendecker, die Wildkräuter fern- und den Boden feucht halten.

Auch Fledermäuse und ein Falke fühlen sich wohl

Nicht nur die drei Generationen haben Spaß: Im Garten nisten unterschiedlichste Vögel, finden Kröten, Blindschleichen, sehr viele Eidechsen und Fledermäuse ein Zuhause, die die Schnaken vom Teich im Sturzflug aufschnappen. Sogar ein Falke fühlt sich hier wohl.

Der inzwischen verkleinerte Gemüse- und Kräutergarten wird nur sparsam mit eigenem Kompost und Hornspänen gedüngt. Die Rhododendren werden mit Schlick aus dem Teich genährt. Sparsam ist die Deko: Hier mal eine alte Tür, ein Gitter oder Spiegel, dort Keramikvasen und -objekte.

Enkel Leo hilft fleißig mit

Dass die Liebe zum Garten vererbt wird, wurde den beiden an Enkel Leo klar. Auf die Frage, ob man noch Bohnen anpflanzen solle, rief er dazwischen: „Ja, Bohnen und Spätzle!“ Und dass der Ackersalat so schön spross, führte er auf seine regelmäßigen „Düngung“ mit dem Spielzeugtraktor zurück.

Tipp Beim Setzen von Blumen, Sträuchern und Bäumen unbedingt auf die Bedürfnisse der Pflanzen achten, wie beispielsweise den Standort und die Bodenbeschaffenheit. - Anni Häring