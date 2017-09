Bermatingen Erstklässler starten an Grundschule Bermatingen

Mit einem Theaterstück und einem Willkommenslied begrüßten die Zweitklässler die neuen Erstklässler an der Grundschule Bermatingen.

Das hat ja gut angefangen bei den Erstklässlern der Grundschule Bermatingen! Rektorin Anja Weber verzichtete bei der Einschulungsfeier auf eine lange Rede, "denn wenn Erwachsene reden, ist das für Kinder nicht so interessant." Sie stellte kurz die beiden Klassenlehrerinnen vor, begrüßte Bürgermeister Martin Rupp und Ortsvorsteher Jakob Krimmel und dann begann auch schon das pure Vergnügen für die kleinen und großen Zuschauer.

Die Schüler der Klasse 2a sangen in der Aula ein Willkommenslied und sagten ein Gedicht auf, die 2b führte ein von Ulrike Schneider einstudiertes Theaterstück mit Botschaft auf. Die Bühne verwandelte sich in eine Wiese mit Baum, Sonne und Gänseblümchen. Ein kleines Blümchen wollte groß rauskommen und wünschte sich sehnlichst, so hoch und kräftig zu sein wie der Apfelbaum. Schwups – es passierte. Doch nun beschattete das Riesengewächs seine Freunde am Boden und fristete ein einsames Dasein. Es gab ein glückliches Ende: Das "herausragende" Gänseblümchen wurde wieder klein gesungen und es blühte weiter mit seinen Freunden. Die stimmten kräftig in den Refrain ein: "Auch Kleine können riesig sein." Davon angetan waren die Eltern und Großeltern, unter ihnen Clara Breinlinger. Einst selbst Lehrerin, und diesmal die Einschulung ihrer Enkelin aus einer anderen Perspektive erlebend, meinte sie ganz begeistert: "Das verlief ganz ruhig und geordnet. Es war ein phantasievoll gestaltetes Stück in einer schönen, entspannten Atmosphäre, auch unter den Zuschauern." Ihr gefiel auch die Geschichte vom Blümchen, das etwas anderes sein wollte als alle anderen, sich mit seinen Wünschen übernahm und mit Hilfe der Gemeinschaft wieder zurück in diese fand.

Spannend wurde es dann bei der Klassenaufteilung in a und b: Wird die beste Freundin dabei sein? Mit Handschlag begrüßten die Klassenlehrerinnen Bärbel Neumann (Klasse b, Eulen) sowie Katrin Osterried und Michaele Furgber (Klasse a, Störche) ihre jeweils 20 Zöglinge und hängten ihnen Namens- und Tierschilder um. Die erste Unterrichtsstunde begann für die Kinder mit dem Kennenlernen der Buchstaben A und E.

Auf was sich die Kinder am meisten freuen? "Aufs Rechnen, weil es so viel Spaß macht", meinte Leonie. "Und ich aufs Schwimmen", sagte Naima. Laura stimmte ihr zu. Maja freut sich aufs Lesen, Robin aufs Traktor fahren (?), Liam allgemein aufs Lernen, aber doch mit Schwerpunkt Rechnen. Dann gibt Leonie eine für Schüler höchst seltene Antwort: "Ich freu mich am meisten auf die Hausaufgaben!" Da drängt sich die Frage nach dem Warum auf: "Dann ist mir nicht mehr so langweilig."