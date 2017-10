Bermatingen Erstes Kürbisfest ein voller Erfolg

Der Bermatinger Feuerwehr-Nachwuchs feiert eine gelungene Premiere: Das erste Kürbisfest war ein toller Erfolg.

Als äußerst gelungen kann das erste Kürbisfest der Jugendfeuerwehr Bermatingen bezeichnet werden. Das Fest ist bei den Ahausern und Bermatingern auf großes Interesse gestoßen. "Ich bin echt überwältigt von der großen Resonanz hier, damit hatte ich so nicht gerechnet, das gebe zu", resümiert Jugendwartin Diana Merkel. Besonders gut kamen das Kürbisschnitzen an. Mit viel Kreativität und Enthusiasmus wurden eifrig schiefe Münder, Nasen und Augen in die Früchte geschnitzt, kein Kürbisgeist glich dem anderen. "Ich will ein freundliches Gesicht machen, das gefällt mir besser", erklärte die siebenjährige Madeline und machte sich wieder dran, mit einem Löffel vorsichtig ein Auge auszuformen.

Suppe und Rösti auf der Karte

Aber die Kürbisse waren nicht nur zum Handwerken da. Die Früchte wurden auch in der Küche zu schmackhafter Suppe und Rösti verarbeitet, was ebenfalls großen Anklang bei den Besuchern fand. Heinz Berling sagte: "Die Rösti sind wirklich köstlich und mal was anderes." Er findet das Fest eine tolle Idee und gut umgesetzt vom Feuerwehrnachwuchs.

Die Jugendlichen hatten in den vergangenen zwei Wochen in der Gruppenstunde herbstliche Deko gebastelt und das Konzept auf die Beine gestellt. "Wir hatten ja noch keine Erfahrungswerte, da mussten wir das eine oder andere halt ausprobieren, aber letztlich läuft alles bestens", meinte Philipp Merkel, der als Grillmeister die jungen Kameraden unterstützt. Vito Alvino, stellvertretender Jugendwart, zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Leistung der Jugend: "Das war eine neue Erfahrung für alle, sie haben sich einer Herausforderung gestellt und richtig Einsatz an den Tag gelegt, es hat echt Spaß gemacht."

Schon jetzt ist man sich sicher, das Fest im kommenden Jahr wieder auszurichten. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es das nächste Mal dann in Bermatingen stattfinden wird", sagte Diana Merkel, "hier und da werden wir etwas verbessern, aber ansonsten bauen wir auf diesem Jahr auf."