Bermatingen Erfolgreiche Dorfputzete: weniger Müll, mehr Helfer

Etwa 75 Bürger halfen bei der Dorfputzete in Bermatingen und Ahausen. Der kurioseste Fund: eine Perücke. Das Beste: so viele Helfer wie noch nie. Die größte Hoffnung: Der Müll wird weniger. So knapp kann man die Dorfputzete in Bermatingen umreißen. Als Belohnung gab es für die Helfer Wienerle, Käse, Brötchen, Zopf und Getränke in der Zunftstube.

Trotz – oder gerade? – wegen des sonnig-warmen Wetters hatten sich in Ahausen zehn Erwachsene und 16 Kinder, in Bermatingen rund 50 Helfer, davon ein Drittel Erwachsene, Eimer und Greifer geschnappt, sich in orange und gelb leuchtende Sicherheitswesten gewandet und das Dorf nach Abfall abgegrast. "Ich hab eine Autofelge mitten auf der Wiese gefunden", erzählt Anna, 9, die siebenjährige Laura den vielleicht passenden Autoreifen dazu. Die Mädchen sind aus unterschiedlichen Gründen dabei. Victoria, 9, wäre es zu Hause langweilig gewesen. Hat es ihr Spaß gemacht? "Geht so", meint sie, und fügt hinzu: "Aber besser, als zu Hause zu hocken." Sharona, 10 Jahre, ist der "Empfehlung" der Mama gefolgt.

"Man hat sicher Besseres zu tun, vor allem bei dem schönen Wetter. Aber zwei Stunden im Jahr kann man ruhig mal etwas für die Gemeinde tun", meint Tina Jeschke und leert ihren Eimer in den blauen Abfallsack von Bauhofmitarbeiter Herbert Mayer, der erstmals bei der Dorfputzete und mit Spaß im Einsatz ist. Zehn Säcke hat er auf den Pick-up geladen. Scheint eine Menge, doch Ortsvorsteher Jakob Krimmel hat den Eindruck, dass es im Vergleich zum Vorjahr weniger Müll und mehr Helfer sind.

Das ist auch in Bermatingen der Fall. Franka Kienle und Emely Leanza, beide zwölf Jahre alt, sind schon seit Jahren dabei. Dieses Mal mit den anderen vom Jugendtreff. "Unser Leiter hat gesagt, dass er es toll finden würde, wenn wir das machen würden." So sind rund acht Jugendtreff-Besucher als Müll-Clique unterwegs. "Das macht besonders Spaß, wenn man es zusammen macht", sagt Emely. Die beiden hatten den Bereich am Sportplatz und sind überwiegend auf Glasscherben gestoßen und leere Alkoholflaschen in den Büschen.

Zigarettenkippen und -schachteln waren die größte "Beute" der Familie Kolb, die gleich noch Frühsport mit Kinderwagen, der zehn Wochen alten Hanna und der fast dreijährigen Amelie, auf dem Weg hoch zum Weiher machten. Dort fanden sie auch die Perücke. "Die Raucher sind die größten Schweine, wobei man nicht alle über einen Kamm scheren kann", meint Nadine Kolb. Bei der Dorfputzete ist sie mit ihrem Mann Tobias schon seit Jahren dabei, weil sie es nicht leiden kann, "wenn Plastikmüll in der Gegend liegt. Sonst lesen wir den Müll auch auf."

Gemeinde spendiert Vesper

Aus allen Richtungen strömen die Gruppen nach und nach ins Zunfthaus. Dort warten Wienerle und Käse, Brötchen und Zopf, spendiert von der Gemeinde. Sylvia Wollschläger und Beate Rimmele reichen Kaffee und Kaltgetränke, sorgen für Nachschub, räumen ab und auf. Rund vier Stunden sind sie ehrenamtlich für ihren Narrenverein im Einsatz. Am Tisch sitzt Ursula Jürgensmeyer, ihr gegenüber syrische Flüchtlinge, eine Mutter mit zwei Töchtern. Ihnen, dem Mann und dem Sohn, hatte sie bei ihrer Flüchtlingsrbeit im Bodenseekreis geholfen. Nun lebt die Familie in Düsseldorf und ist zu Besuch. Sofort stimmte sie zu, sich an der Dorfputzete zu beteiligen.

Daneben sitzt Bauhofmitarbeiter Harald Baer und stupft sein Würstchen in Senf. "Diesmal gab es kein Sperrmüll, aber viele kleine Teile", resümiert er. "Unendlich viele Kippen" waren Sonja Heger aufgefallen. "Da heißt es zwar rauchfreier Bahnhof, aber es müsste aschenbecherfreier Bahnhof heißen", plädiert sie für die Aufstellung von Aschern. Und es gebe ganz offensichtlich leidenschaftliche Wodkatrinker, konstatiert sie angesichts vieler entleerter Flaschen. "Bei uns ist es das Land der Jägermeister", stellte Ahausens Ortsvorsteher fest. Er und Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle dankten namens Bürgermeister Martin Rupp der "Riesentruppe". Die Zahl war so immens, dass auch das Obergeschoss der Zunfstube beim Vesper belegt war. Dort vor allem mit Flüchtlingen und ihren Kindern, darunter ein Papa mit vier Töchtern und Söhnen. "Die sind förmlich in jedes Eck gekrochen", berichtet Antonia Dziewior von "Bürger füreinander", während sich einer von den Helfern einen Lappen schnappt und noch beim Aufräumen hilft.