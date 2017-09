Bermatingen Eine starke CDU und eine schwächelnde AfD

Eine hohe Wahlbeteiligung, Verluste der SPD und ein deutliches Plus für die FDP in Bermatingen.

Dem Bundestrend entsprechend war das Interesse an der Bundestagswahl auch in Bermatingen hoch: Insgesamt 82 Prozent der 2941 Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab. Lothar Riebsamen und die CDU konnten die meisten Erst- und Zweitstimmen in den drei Wahlbezirken holen. Die SPD rutschte bei den Zweitstimmen auf den vierten Platz, hinter die FDP, während die Grünen sich Platz zwei sichern konnten. Die AfD nimmt Rang fünf vor der Linkspartei ein. Hier folgte Bermatingen sehr deutlich nicht dem Bundestrend.

Gespaltene Stimmung bei Andreas Kemmer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Das Bundesergebnis seiner Partei schmerzt ihn sehr, doch kann er sich über den zweiten Platz von Leon Hahn freuen: "Knapp 21 Prozent für ihn sind ein gutes Ergebnis, er hat einen wirklich starken Wahlkampf geleistet." Die 14,7 Prozent bei den Zweitstimmen enttäuschen da schon mehr: "Das lag nicht an Leon Hahn, eher geht es den Menschen hier in der Region zu gut, als dass man mit dem Thema sozialer Gerechtigkeit hätte punkten können" lautet seine kritische Einschätzung. Für die Ahauserin Andreé Störk, Mitglied im Kreisverband der Grünen, bietet das Ergebnis hingegen einen Grund zur Freude: "Ich bin total begeistert, wir haben bei den Zweitstimmen die SPD überholt. Markus Böhlen hat einen guten Wahlkampf gemacht."

"Obwohl ich mich als Ortsvorsitzende der CDU stark für Flüchtlinge einsetze, sind wir in Bermatingen deutlich stärkste Partei geblieben. Ich denke, das spricht für die sehr gelungene Integrationsarbeit der vielen Helfer hier", kommentiert Carola Uhl das CDU-Ergebnis. Daher empfindet sie auch durchaus Genugtuung über den fünften Platz für die AfD. Dazu Störk: "In Bermatingen scheinen tatsächlich viele vernünftige Leute zu leben."