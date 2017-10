Bermatingen Eindeutiges Votum für Martin Rupp

Bei der Bürgermeisterwahl in Bermatingen stimmen 98,4 Prozent für den Amtsinhaber. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,8 Prozent.

Mit einem starken Votum für Amtsinhaber Martin Rupp fiel die Bürgermeisterwahl in Bermatingen aus. 98,4 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt der 46-Jährige, die Wahlbeteiligung lag bei 39,8 Prozent. Für Rupp ein zufriedenstellender Ausgang: „Dafür, dass ich der alleinige Kandidat war, sind fast 40 Prozent doch sehr gut“, kommentierte er das Ergebnis. Sein Stellvertreter Hubert Sträßle, der das Ergebnis um 18.45 Uhr verkündete, zeigte sich sichtlich erfreut: „Martin Rupp ist beliebt, das merkt man.“

Zahlreiche Bürger, Amtskollegen und Politiker waren zum Rathaus gekommen, um bei der Verkündung dabei zu sein. Entsprechend groß war der Applaus bei der Bekanntgabe des Stimmenergebnisses. Fabian Meschenmoser, Bürgermeister im Deggenhausertal, zollte Respekt: „Ein Traumergebnis. Über 98 Prozent würde ich mich auch sehr freuen.“ Von allen Anspannungen befreit, dankte Rupp in seiner Rede besonders den Bürgern in Ahausen und Bermatingen, die ihren Anteil an seiner Arbeit tragen: „Das Gemeinsame macht es aus. Da werde ich nicht müde, das immer wieder zu betonen.“ Gerade die gute und produktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat, stellt für ihn einen entscheidenden Baustein seiner Arbeit dar, denn „das ist nicht immer und überall selbstverständlich“, betonte er.

Aber auch den vielen Menschen, die in den zahlreichen Vereinen engagiert sind, dankte er, da nur mit ihnen eine Gemeinschaft funktionieren kann. Ohne die zuverlässigen Mitarbeiter in der Verwaltung könnte er nicht das alles umsetzen, was im Gemeinderat so beschlossen wird, so Rupp. Ein sehr persönlicher Dank ging an seine Frau Cordula und die beiden Söhne Lukas und Benjamin, die ihm den richtigen Halt geben und ihn immer unterstützen. Mit dem eindeutigen Votum geht Martin Rupp nun voller Kraft und Motivation in die kommenden acht Jahre und in seine dritte Amtszeit.

Nach den Worten folgte das Händeschütteln, denn alle wollten ihrem alten und neuen Bürgermeister gratulieren. Musikalisch wurde das Ganze vom Musikverein Bermatingen umrahmt. Am Anschluss hatte Rupp in die Zunftstube zum Empfang geladen, doch schon nach kurzer Zeit musste er aufbrechen, da er sich auch noch in der Ahauser Zunftstube bei den Wählern bedanken wollte. Unterdessen ließen sich seine Gäste in Bermatingen die Häppchen und das eine und andere Viertele schmecken und redeten über das Wahlergebnis. Gemeinderatsmitglied Wolfgang Frei (CDU) fand die Wahlbeteiligung schlicht zu niedrig: „Das hätte wirklich mehr sein können, aber ich vermute, dass viele der Neu-Bermatinger noch keinen Bezug zum Dorf haben, es waren in der Hauptsache die Alteingesessenen.“ Dem stimmte Klaus Gommeringer vorbehaltlos zu. „Martin Rupp leistet gute Arbeit und das kann man ruhig anerkennen.“ Auch Hubert Zachert hatte anderes erwartet: „Ich hätte mit deutlich mehr als 40 Prozent gerechnet, die 39 Prozent sind schon etwas schwach.“

Ziemlich ruhig verlief der Wahlvormittag für die Wahlhelfer in den drei Wahllokalen. Noch gegen Mittag hielt sich der Andrang in Grenzen, bestätigte Wahlhelfer Herbert Stengele im Rathaus: „Viele waren es noch nicht und wenn, kamen sie nur tröpfleweise.“ Auch im Wahllokal in der Grundschule sah es nicht anders aus. Um 11 Uhr hatten dort gerade mal 40 Wähler ihre Stimmen abgegeben. In den Wahlbezirken schnitt Martin Rupp wie folgt ab: Im Rathaus Bermatingen bekam er 99,3 Prozent, in der Grundschule Bermatingen 98,8 Prozent und in Ahausen 96,7 Prozent. Bei den 223 gültigen Briefwahlstimmen entfielen 98,2 Prozent auf Martin Rupp. Von insgesamt 3205 Wahlberechtigten machten 1275 von ihrem Wahlrecht gebraucht. Von den 1217 gültigen Stimmen entfielen 1197 auf Rupp. Die 20 anderen gültigen Stimmen erhielten andere Bürger, wie beispielsweise Matthias Stengele, Franz Kutter, Karsten Küpfer, Elisabeth Gutemann und Abdulsabur Ular. Es wurden auch Tennisspieler Boris Becker und Bundestrainer Jogi Löw auf die Liste gesetzt. 58 Stimmen waren ungültig.