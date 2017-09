Bermatingen Ein Heim für drei Bermatinger Vereine

Der Gemeinderat steht zu dem neuem Sportzentrum, das dem Tennis-Club, dem Turnverein und dem Sportverein eine neue Heimat bieten soll. Nun wurde der Grundsatzbeschluss zur Finanzierung des Vorhabens in Höhe von 2,5 Millionen Euro gefasst.

Künftig rücken die drei großen Bermatinger Sportvereine Tennis-Club (TC), Turnverein (TV) und Sportverein (SV) enger zusammen – räumlich gesehen. Insgesamt sollen rund 2,5 Millionen Euro investiert werden. Der Gemeinderat hat sich mit dem Abschluss der in der Sportstättenkonzeption zusammengefassten Maßnahmen zur Restrukturierung und Modernisierung der Sportanlagen befasst. Seit 2011 wurde bereits der Anbau der Gymnastikhalle umgesetzt, ebenso die Neuanlage der Außenanlagen, eine neue Flutlichtanlage hinter der Sporthalle, die Umzäunung zweier Plätze, die Dachsanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Austausch des Trennvorhangs in der Halle. Offen hingegen war noch die Sanierung oder Neubau des Vereinsheims des SV. Inzwischen kam noch die Sanierung der Leichtathletikanlagen – besonders die Tartanbahn – hinzu. Und auch der TC meldete noch Sanierungsbedarf bei seinem Vereinsheim an.

In einem intensiven Arbeitsprozess, an dem die Sportstättenkommission, die drei Sportvereine, das Architekturbüro Krimmel, Teile des Gemeinderats und der Verwaltung beteiligt waren, wurde ein Konzept entwickelt. Dieses beinhaltet zwei Bauabschnitte: zum einen die Erneuerung der Sportaußenanlagen (Tartanbahn, Sprunggruben und Spielfeld), zum anderen den Neubau eines Vereinsheims und einer Tribüne. Damit verbunden ist eine Verlegung des Hauptfußballplatzes hinter die Sporthalle und daneben die Errichtung des Vereinsheims, das auch eine Gaststätte beinhalten soll. Der frei werdende vordere Sportplatz soll zur Refinanzierung als Baugebiet ausgewiesen werden. Hinzu kommen Umkleide- und Sanitärbereiche sowie ein Aufenthalts- und Schulungsraum für den TC.

Architekt Jakob Krimmel stellte auch die kostenaktualisierte Variante Sanierung des Vereinsheims vor, die aber die Räte nicht wirklich überzeugen konnte. Kämmerer Ivo Willamowski ging auf die Finanzierung ein. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro. An Fördergeldern, Zuschüssen, Spenden und Eigenleistungen sowie aus dem Erlös aus dem Baugebiet sind rund 1 Million Euro zu erwarten. 1,5 Millionen Euro bleiben zu finanzieren.

Bei solch einer gewaltigen Summe stellte sich für Wolfram Frei (CDU) die Frage: "Wie stehen denn die Vereine zu dieser Dreierlösung?", wollte Wolfram Frei (CDU) von Bürgermeister Martin Rupp wissen. "Alle drei Vereine unterstützen die große Lösung, was sie auch mit viel Eigenleistung tun werden", sagte Rupp. Er hob die Rolle des Sportvereins hervor, der 5000 Stunden Eigenleistung einbringen will."

Auch die Vereinsvorsitzenden bekräftigten ihre Zustimmung. Angélique Lerner vom Turnverein sagte: "Es ist eindeutig eine Aufwertung der Außenanlage und wir sehen keine Nutzungskonflikte." Philipp Rominger vom Tennis-Club: "Wir vom Vorstand stehen dahinter und besonders die Gaststätte ist zu begrüßen." Und auch Klaus Gommeringer vom Sportverein äußerte sich positiv: "Wir haben uns eindeutig für diese Variante ausgesprochen und sehen diese Umsetzung als Begegnungsstätte aller drei Vereine." Einstimmig wurde der Grundsatzbeschluss zur Umsetzung und Finanzierung gefasst.

Sportstättenkonzeption

