Bermatingen/Markdorf/Deggenhausertal/Salem DLRG-Rettungsschwimmer ermitteln Bezirksmeister

Die DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf schneidet bei den Bezirksmeisterschaften in Wittenhofen sehr gut ab.

Bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen in Wittenhofen haben 19 Mannschaften und 60 Einzelteilnehmer aus den Ortsgruppen Bermatingen/Markdorf, Salem, Langenargen, Deggenhausertal und Friedrichshafen die Bezirksmeister ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Neu ist die Altersklasse (AK) 10, in der Jakob Estelmann von der Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf mit acht Jahren als jüngster Teilnehmer startete.

Die Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf (B/M), die zehn der Mannschaften stellte, erkämpfte sich in der Altersklassen 10 männlich mit den „Krokodilen“ den ersten Platz vor Langenargen. In der Altersklasse 12, sowohl männlich als auch weiblich, gingen die jeweils ersten beiden Plätze ebenfalls an die Schwimmer aus Bermatingen/Markdorf. Auch in der Altersklasse 13/14 weiblich erschwammen sie sich die Bermatinger „Delphine“ den ersten Platz vor Langenargen. Salem gewann in dieser Altersklasse bei den Männern. In der AK 15/16 und in der offenen AK männlich und weiblich konnten die Mannschaften aus Bermatingen/Markdorf jedoch nicht geschlagen werden.

Auch im Einzelwettkampf stellte die Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf den Großteil der Schwimmer. Emily Brecht (B/M) und Miles Thalmann (B/M) holten sich in der AK 10 die Goldmedaille. In der AK 12 weiblich gewann Anna-Lena Maunz (B/M), gefolgt von Jessica Köker (B/M) und Merle Handtmann (B/M). Max Köchling (B/M) sicherte sich in derselben AK männlich vor Luca Weber (B/M) den ersten Platz. In der AK 13/14 weiblich siegte Luna Barisch (B/M) vor Felicia Sobeck (Langenargen). Yannic Le Riche (Salem) war in der AK 13/14 männlich der Schnellste. Susanna Sauter (B/M) erreichte den ersten Platz in der AK 15/16 weiblich, dicht gefolgt von Anthea Möller (B/M). Ebenso erfolgreich war Eskil Odermatt (Salem) in der AK 15/16 männlich, Katharina Rank (B/M) in der AK 17/18 weiblich und Leonard Zerwes (Salem) in der AK 17/18 männlich. In der offenen AK männlich qualifizierte sich Norbert Haaser (B/M) vor Johannes Franck (Salem) und Stephan Ludwig (B/M).