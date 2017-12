vor 22 Stunden Jan Manuel Heß Bermatingen Christkindlesmarkt als letzter großer Treffpunkt im Jahr

Viele Menschen aus Bermatingen und Umgebung haben den Christkindlesmarkt genutzt, um sich ein letztes Mal vor den Weihnachtstagen und dem Start ins neue Jahr mit Freunden im großen Rahmen zu treffen. Vereine und Organisationen boten an Ständen Speisen und Getränke an. Der Erlös geht an soziale Zwecke oder ist für die Vereinsarbeit bestimmt.