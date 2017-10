Bermatingen Bürgermeisterwahl in Bermatingen: 98,4 Prozent für Martin Rupp

Bürgermeisterwahl in Bermatingen: 98,4 Prozent für Martin Rupp

Eindeutiges Ergebnis für den amtierenden Bürgermeister in Bermatingen bei der Bürgermeisterwahl: Auf Martin Rupp entfielen 98,4 Prozent der Stimmen.

Somit kann der 46-Jährige mit großer Unterstützung in seine dritte Amtsperiode gehen. Martin Rupp war allerdings auch der einzige Kandidat für das Amt. 98,4 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn, vor acht Jahren – als er ebenfalls ohne Gegenkandidat war – kam er auf 94,9 Prozent. So konnte er nochmal vier Prozentpunkte dazu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,8 Prozent – 2009 gingen 40,5 Prozent an die Wahlurne.

In den Wahlbezirken schnitt Martin Rupp wie folgt ab: Im Rathaus Bermatingen bekam er 99,3 Prozent, in der Grundschule Bermatingen 98,3 Prozent und in Ahausen 96,7 Prozent. Bei den 223 gültigen Briefwahlstimmen entfielen 98,2 Prozent auf Martin Rupp.