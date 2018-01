Bermatingen Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp feierlich in sein Amt eingesetzt

Zur feierlichen Amtseinsetzung von Bürgermeister Martin Rupp im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus waren zahlreiche Bürger, Amtsträger und Hoheiten gekommen.

Martin Rupp war am 8. Oktober als einziger Bewerber mit 98,4 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 39,8 Prozent zu seiner dritten Amtszeit gewählt worden. Vor dem versammelten Auditorium verpflichtete der erste stellvertretende Bürgermeister Hubert Sträßle Martin Rupp zum Bürgermeister der Gemeinde Bermatingen für die kommenden acht Jahre.

Ganz nach der Aussage von Landrat Lothar Wölfle: "Bei seiner ersten Wahl hat Martin Rupp gesagt, jetzt gilt es die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken", nutzte Rupp die Amtseinführung, um exemplarisch die wichtigsten Aufgaben seiner künftigen Amtsperiode zu umreißen. "Da sind zunächst die Maßnahmen im Landessanierungsplan rund um den Bahnhof, den Kindergarten und die Grundschule", betonte Rupp, wofür bereits Ende 2017 der Startschuss gegeben wurde. Die Gesamtmaßnahme sei mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro nicht unerheblich für die Gemeinde. Ebenso gelte es städtebauliche Überlegungen für das Thema "Wohnen im Alter" vielleicht in Richtung "Jung und Alt" zu entwickeln. Eine weitere große Maßnahme sei die Umsetzung der Sportstättenkonzeption, die rund 2,5 Millionen Euro kosten wird. Wobei Rupp hier wie bei vielen anderen Themen auf das Engagement von Ehrenamtlichen setzt.

Zuvor hatte Landrat Lothar Wölfle auf die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und der Gemeinde Bermatingen verwiesen und betont: "Bei der L 205-Ortsumfahrung von Bermatingen und Neufrach bleiben wir am Ball." In der Tempo-30-Zone blieben die Schilder so lange stehen, bis der Petitionsausschuss entschieden hat. "Nicht das Amt ehrt den Mann, sondern der Mann ehrt das Amt", zitierte Reinhold Schnell für den Gemeindetag ein Sprichwort und meinte damit das gute Wahlergebnis von Martin Rupp. Er verglich dessen Eigenschaften mit denen des chinesischen Sternzeichens Schwein, in dem Rupp geboren wurde. Für den Gemeindeverwaltungsverband freute sich Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann über die vielen gemeinsamen Aktivitäten. Umrahmt wurde die Amtseinsetzung von den Musikvereinen Bermatingen und Ahausen.