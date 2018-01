Bermatingen Bermatingen stellt Haushalt um

Gemeindeverwaltung führt die Doppik ein. Eine Folge: Künftig muss noch mehr gespart werden. Warum das so ist, erläuterte Kämmerer Ivo Willamowski im Gemeinderat

Bermatingen – Die erste Gemeinderatssitzung in diesem Jahr brachte eine große Veränderung mit sich: Zum 1. Januar hat die Verwaltung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. In Folge dessen bekamen die Räte erstmals von Gemeindekämmerer Ivo Willamowski den haushalt inklusive der Finanzplanung bis 2021 in doppischer Form präsentiert.

Die geplanten Erträge für 2018 haben ein Gesamtvolumen von rund 8,1 Millionen Euro. Dabei sind die größten Einnahmeposten Steuern und ähnliche Abgaben mit rund 4,6 Millionen Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund 2,5 Millionen Euro, Gewerbesteuereinnahmen von 1,2 Millionen sowie Einnahmen aus Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 1,8 Millionen. Dem stehen Ausgaben von insgesamt knapp 8,7 Millionen Euro gegenüber. Davon machen sogenannte Transferaufwendungen – unter anderem Zuweisungen an Gemeinden, Zweckverbände, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage – den Löwenanteil des abfließenden Geldes aus. Unterm Strich ergibt sich so ein veranschlagter Negativsaldo bei den laufenden Verwaltungskosten von rund einer halben Million Euro für das Jahr 2018. Hierzu erläuterte Willamowski: "Dieser negative Wert bedeutet für uns, dass wir keinen Ausgleich nach den neuen NKHR-Regeln zu erwarten haben und der Haushaltsplan nicht genehmigungsfähig ist." Jedoch dürfen die Kommunen, die vor dem 1. Januar 2020 auf das NKHR umgestellt haben, in diesem Fall noch das alte Haushaltsrecht – die Kameralistik – anwenden. Danach weist der Gemeindehaushalt einen Überschuss von 160 000 Euro auf.

"Auf dieser Grundlage ist der Haushaltsentwurf 2018 genehmigungsfähig", so Willamowski. "Was bedeutet das denn dann für unsere Zukunft?", wollte Jakob Krimmel (LBU) wissen. Bürgermeister Martin Rupp gestand unumwunden ein: "Um Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen werden wir nicht herumkommen, das ist bei der Vorgabe eines ausgeglichenen Gesamthaushalts klar." Wobei er jedoch keine konkreten Maßnahmen oder Zeiträume nannte.

Für dieses Jahr sind Investitionen in die Gemeindestruktur in Höhe von 6,3 Millionen Euro veranschlagt – vor allem die Sportstättenkonzeption sowie die Umgestaltung Bahnhofs- und Schulareal, die sich entsprechend des NKHR bereits im Haushalt 2019 bemerkbar machen. Während für 2018 Abschreibungen von knapp 1,2 Millionen veranschlagt werden, steigen diese im Folgejahr auf knapp 1,3 Millionen Euro. "Das ist schon ein harter Anstieg. Aber das wird vielen Kommunen so ergehen, die in ihre Infrastruktur investieren", so Willamowski. Der Gemeinderat verabschiedete mit einer Stimmenenthaltung den Haushalt.

Die Doppik löst die Kameralistik ab: Was das für den kommunalen Haushalt bedeutet

Der Landtag von Baden-Württemberg hatte am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Umstellung der Kommunalhaushalte auf das auf der Doppik basierende "Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)" bis zum 1. Januar 2020 beschlossen. Die Gemeinde Bermatingen hat die Umstellung bereits relativ früh zum 1. Januar 2018 umgesetzt.