Bermatingen Bermatingen hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung

Am Sonntag finden in Bermatingen Bürgermeisterwahlen statt, in diesem Jahr sind 3215 Bürger wahlberechtigt. Auch wenn mit dem amtierenden Bürgermeister Martin Rupp als einzigem Kandidaten der Sieger bereits feststeht, hofft die Gemeinde auf rege Beteiligung. Denn die Frage ist auch, wie er wieder gewählt wird.

Wenn am morgigen Sonntag die Wahllokale in Bermatingen öffnen und die Bürger aufgerufen werden, ihre Stimme zur Bürgermeisterwahl abzugeben, geht es nicht darum, ob der derzeitige Amtsinhaber Martin Rupp wiedergewählt wird, sondern wie. Als einziger Kandidat steht er quasi als Gewinner bereits im Vorfeld fest, auch die Prozentzahl wird voraussichtlich sehr hoch ausfallen. Vor acht Jahren erreichte er das Traumergebnis von 94,4 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: Nur weil es nur einen Kandidaten gibt, muss das nicht heißen, dass man nicht zur Wahl gehen muss. "Demokratie lebt vom Mitmachen, auch bei nur einem Bewerber", sagt Hubert Sträßle, Bürgermeister-Stellvertreter. Eine gute Wahlbeteiligung sei auch ein Zeichen für das Engagement und Interesse der Bürger an einer aktiven Gemeindepolitik. "Deshalb wünschen wir uns, dass sie ihr Wahlrecht nutzen und sich an dieser Wahl beteiligen", so Sträßle.

Wähler wissen um Bedeutung

Katharina Landolt ist 17 Jahre alt, Erstwählerin und sich der Bedeutung sehr bewusst: "Es ist wichtig, in so einer kleinen Gemeinde wählen zu gehen, da die einzelne Stimme viel bewirken kann." Außerdem habe sie einen guten Eindruck von Herr Rupp, da er die Ministranten bei der letzten 72-Stunden-Aktion sehr entgegen gekommen war. "Er hat uns geholfen, ein Grundstück für unser Grillhütten-Projekt zu finden, das war echt gut von ihm", sagt Landolt.

Auch Harald Hilpert wird am Sonntag sein Stimmrecht nutzen, denn "dass uns das ermöglicht wird, muss man ausnutzen", ist seine klare Überzeugung. Hilpert selbst organisiert seit vielen Jahren das Weinfest und aus diesem Grund liegen ihm die Vereine sehr am Herzen: "Die Unterstützung der Vereine muss weiterhin hochgehalten werden, da gibt es keinen Schlusspunkt." Durchaus könne seiner Ansicht nach noch mehr gemacht werden, beispielsweise bessere Unterstellmöglichkeiten. Grundsätzlich findet er, dass Martin Rupp seine Sache gut gemacht hat und dass dies die Bürger auch wissen.

Wahlparty auch in Ahausen

Zur Wahl aufgerufen sind alle Bürger ab einem Alter von 16 Jahren, die mindestens seit drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Bermatingen haben. In diesem Jahr sind laut Verwaltung 3215 Bürger wahlberechtigt. Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wie in Bermatingen üblich, gibt es drei Wahlbezirke. Die entsprechenden Wahllokale befinden sich im Rathaus, der Grundschule und im Bürgersaal Ahausen. Wer wo hin muss, kann das auf seinen gelben Wahlunterlagen einsehen.

Das Wahlergebnis soll aller Voraussicht nach gegen 18.45 Uhr feststehen und vor dem Rathaus verkündet werden. Martin Rupp lädt im Anschluss traditionsgemäß in die Zunftstube in Bermatingen zur Wahlparty ein. "Damit ich mich auch entsprechend bei den Ahausern Wählern bedanken kann, werde ich gegen 19.30 Uhr auch in der Zunftstube der Moschtobstler vorbeischauen", kündigt er an.