Bermatingen Bau des Vereinsheims soll bald starten

Die Planungen für das neue Vereinsheim, die Neugestaltung der Sportanlagen sowie die Erweiterung der bestehenden Turnhalle um eine Tribünenanlage mit Umkleidekabinen sind auf die Zielgeraden eingebogen. Beteiligt sind Sportverein, Tennisclub und Turnverein. Alle drei haben nun bei ihren Mitgliederversammlungen dem von der Gemeinde erstellten Konzept zugestimmt.

Nun gab auch der Gemeinderat grünes Licht für die Fertigstellung der Gesamtplanung. Architekt Jakob Krimmel geht davon aus, dass noch vor der Sommerpause mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann: "Wir haben schon ein erstes Ausschreibungspaket geschnürt, das unter anderem Tiefbau und Elektrik beinhaltet." Mit dem Abschluss aller Arbeiten rechnet er vorsichtig etwa bis Ende September: "Ist natürlich auch immer eine Sache des Wetters."

Zuvor hatten sich Gemeinde, Architekt und die drei Vereine erneut abgestimmt und einige Änderungen in der Planung beschlossen. Im Gemeinderat stellte Krimmel den aktuellen Planungsstand mit allen Änderungen vor. So soll das Beachvolleyball-Feld nicht wie ursprünglich geplant südlich des Hauptsportplatzes, sondern an dessen Nordseite angelegt werden. "Mit der Verlegung wollten wir erreichen, dass sich der Volleyballplatz geschützt innerhalb der Umzäunung befindet", sagte Krimmel. Außerdem wolle man dadurch einen Trainingsplatz für den SVB auf der Freifläche am südlichen Ende des Hauptplatzes schaffen. Dazu Krimmel: "Wir haben die Notwendigkeit anerkannt, zumal der SVB künftig einen Platz weniger zur Verfügung haben wird." Auf diese Weise werden künftig alle Leichtathletik-Anlagen – also Sprunggrube, Kleinspielfeld, Kugelstoßanlage und Hochsprunganlage – im nördlichen Bereich oberhalb der Turnhalle konzertiert. Außerdem werde die Tartanbahn auf 150 Meter verlängert. Zwischenzeitlich wurde noch eine Trekkingstrecke, die allen Vereinen offen steht und rund um den Sportplatz führt, in die Planung mit aufgenommen.

Der TC konnte sich mit seinem Wunsch nach mehr Stau- und Umkleideraum durchsetzen, so wurde der Vereinsraum den vorhandenen Platzverhältnissen angepasst, damit ein separater Lagerraum ergänzt werden konnte. Zuspruch kam von Gemeinderatsmitglied Karl Volz (CDU), der die Maßnahme positiv bewertete: "Die Erweiterung ist eine tolle Sache. Ich begrüße es, wenn der Tennisclub auf diese Weise in das neue Vereinsheim integriert wird. Dem kann ich zustimmen." Auch der SVB erhält durch Anpassung einen zusätzlichen Raum für ein notwendiges Balllager. "Um diesen zusätzlichen Platzbedarf Rechnung zu tragen, haben wir uns entschieden, statt der geplanten Teilunterkellerung das Vereinsheim komplett zu unterkellern", führte Krimmel weiter aus. Er schätzt die durch die Vollunterkellerung anfallenden Mehrkosten zunächst auf rund 42 000 Euro, jedoch stellte er in Aussicht: "Da sich durch die Vollunterkellerung die höheren statischen Anforderungen der Teilunterkellerung wegfallen, können dadurch sicherlich einige Tausend Euro eingespart werden." Die genaue Höhe der Einsparung konnte er noch nicht nennen, das werde sich erst bei der fertigen Ausschreibung zeigen.

Sportstättenkonzeption

Das vor etwa zehn Jahren erarbeitete Konzept sah eine schrittweise Erneuerung und/oder Sanierung der Bermatinger Sportstätten nach dem Abriss des alten Hallenbads vor. In den vergangenen acht Jahren wurden bereits große Teile umgesetzt, etwa der Anbau der Gymnastikhalle, die neuen Außenanlagen, eine neue Flutlichtanlage, die Umzäunung zweier Plätze, die Dachsanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Heizungsanlage und der Austausch des großen Trennvorhangs in der Halle. Mit dem Neubau eines Vereinsheims für den Sportverein, den Tennisclub, den Turnverein, der Errichtung einer Tribüne sowie der Erneuerung der Leichtathletik-Anlagen ist das Konzept abgeschlossen.

Insgesamt sollen sich die Kosten auf 2,5 Millionen Euro belaufen, wobei der Eigenanteil der Gemeinde rund 1,5 Millionen betragen wird. Darin ist auch die Erschließung des alten Hauptfußballplatzes des SVB als Wohngebiet „In der Breite“, dessen Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke in das neue Vereinsheim fließen sollen. Jüngst wurde dazu im Gemeinderat in einem beschleunigten Verfahren die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. (jmh)