Bermatingen Bargeld gibt's auch im Supermarkt

In Bermatingen bietet Edeka-Sulger "Nah und gut" einen Bargeld-Abhebeservice an. Bedingung: Der Kunde muss im Supermarkt für mindestens 20 Euro einkaufen. Wer es eher klassisch mag, kann weiterhin am Geldautomat der Sparkasse Geld abheben. Volksbankkunden müssen dort aber mit hohen Gebühren rechnen.

Die Zeiten, in denen man Bargeld nur am Bankschalter oder am Geldautomaten abheben konnte, sind vorbei. Das geht inzwischen auch an der Supermarktkasse, was angesichts des dünner werdenden Filialnetzes der Banken praktisch ist. In Bermatingen bietet der "Nah und Gut"-Supermarkt Sulger – zwischen Bermatingen und Ahausen gelegen – diesen Service an. Alles, was der Kunde braucht braucht, ist die Girocard. "Bis zu 200 Euro können wir direkt an der Kasse auszahlen", erklärt Filialleiterin Ursula Majewski. Die Bedingung: Es muss für mindestens 20 Euro eingekauft werden. "Einfach den gewünschten Betrag an der Kasse nennen und die PIN-Nummer in das Lesegerät eingeben", erklärt Majewski. Alle am Girocad-System teilnehmenden Institute der Deutschen Kreditwirtschaft bieten die kostenlose Bargeldauszahlung inzwischen an, also praktisch alle privaten und öffentlichen Banken sowie Sparkassen.

Für viele Bermatinger war es ein Einschnitt, als die Volksbank Überlingen im vergangenen Jahr die Filiale in der Markdorfer Straße geschlossen hatte. "Bei unserer Standortanalyse wurde unter anderem auch die Kundenfrequenz von Filialen untersucht und die ergab, dass einige Filialen nur noch in geringem Umfang von den Kunden der Bank besucht wurden", erläutert Erich Heggenberger, Pressesprecher der Volksbank Überlingen, gegenüber dem SÜDKURIER. Zudem seien diese Bankstellen nicht mehr zeitgemäß gewesen ohne adäquate technische Ausstattung. Außerdem verzichtete man darauf, den Volksbankkunden eine kostenfreie Mitbenutzung des Geldautomaten der Sparkasse zu ermöglichen – dazu Heggenberger: "Aufgrund der prognostizierten Kooperationskosten sowie die sehr kurze Entfernung zu unserem nächstgelegenen Geldautomaten in Markdorf war eine Sparkassen-Kooperation in Bermatingen für uns keine Option."

Doch was passiert mit älteren Kunden, die nicht ohne Weiteres nach Markdorf oder Salem kommen können? Hierbei baue, laut Heggenberger, die Volksbank verstärkt auf ihren Telefonservice, der gerade wegen der Kommunikation von Mensch zu Mensch sehr gute Akzeptanz finde. Darüber hinaus biete die Volksbank ihren Kunden einen besonderen Service: Auf Wunsch wird den Kunden ihr Bargeld nach Hause gebracht. "Dieser Bargeld-Bring-Service konnte damals auf der zuständigen Filiale beantragt werden. Jedoch ist uns kein einziger Fall bekannt, dass jemand diesen Service in Anspruch nimmt, beziehungsweise genommen hat", sagt Heggenberger.

Hingegen läuft bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg in Bermatingen alles wie gewohnt ab. In der Filiale in der Markdorfer Straße können die Kunden das Service- und Leistungsangebot in Anspruch nehmen. "Unsere Filiale wird gut angenommen, viele wissen das zu schätzen", sagt Andreas Bielewicz, Filialleiter in Bermatingen. Drei Berater kümmern sich um die Kunden. Ein Geldautomat steht rund um die Uhr zur Verfügung. Diesen können zwar auch Volksbankkunden in Anspruch nehmen, jedoch können Abhebegebühren von bis zu 4,50 Euro pro Transaktion anfallen.