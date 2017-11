Bermatingen Bärenzunft greift nach den Sternen

Die Narren haben bei der Martini-Sitzung das Motto für die Fasnet festgelegt: "Groß und weit die Galaxie, Bermatingen so weit wie nie".

Seit dem 11.11. ist auch in Bermatingen die neue Fasnetsaison eingeläutet und dies im wortwörtlichen Sinn. Bei der Martini-Sitzung der Bärenzunft begrüßte Narrenpolizist Andre Partikel Punkt 11.11 Uhr im Café Firlefanz mit Vertretern aller Gruppen und einem dreifachen "Narri-Narro" die Fasnet 2017/2018.

Erster Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über das Motto. Sieben Vorschläge waren bei Zunftmeister Alfons "Fone" Müller eingegangen. Diese reichten von den Anfängen der Bärenzunft bis hoch hinauf zu den Sternen. Mit großer Mehrheit fiel die Wahl dann auf "Groß und weit die Galaxie, Bermatingen so weit wie nie". Für Mona Homburger und Melanie Uhl eine Punktlandung, denn sie hatten sich das Motto ausgedacht. "Das Motto bietet viele Möglichkeiten, zum Beispiel Astronauten, Raumschiffe oder auch Aliens", erzählt Mona Homburger und Melanie Uhl ergänzt: "Außerdem gab es das noch nie und ist mal was Neues." Uhl und drei weitere Mitglieder haben auch schon eine Idee, die aber noch geheim bleibt.

Bereits am Morgen war auf dem Hofgut von Diana Merkel in Wiggenweiler ein neuer Narrenbaum gepflanzt worden. Namenspatin ist Mona Homburger von den Bären. Sie schaufelte für ihren Baum, der auf den Namen "Mona die Erste" getauft wurde, das Loch. Eingang in die Zunftchronik fand die Tatsache, dass erstmals der gepflanzte Baum – mit seinen 1,58 Metern – größer als der namensgebende Pate ist. "Das hat es noch nie gegeben", kommentierte Alfons "Fone" Müller.

Mit dem Häsabstauben am Samstag, 6. Januar, und dem Eröffnungsball am Freitag, 12. Januar, startet die heiße Phase der Fasnet. Aktionen am Schmotzigen (8. Februar), der Oldieball am 4. Februar und "Der Bär steigt in die Bütt" am 12. Februar sorgen für weitere Höhepunkte. Ausgestattet mit vielversprechendem Motto und viel närrischer Laune, freut sich die Bärenzunft auf die Fasnet.