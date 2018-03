Bermatingen Aus Sportplatz wird Wohngebiet

Der Gemeinderat Bermatingen beschließt Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplangebiet "In der Breite".

Damit die drei großen Bermatinger Sportvereine – Tennis-Club (TC), Turnverein (TVB) und Sportverein (SVB) – möglicht bald ihr neues Vereinsheim beziehen können, bedarf es einiger Finanzierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck plant die Gemeinde unter anderem den Hauptsportplatz im Zuge der aufgestellten Sportstättenkonzeption an die Sporthalle zu verlegen und die Fläche des jetzigen Hauptsportplatzes einer Wohnbebauung zuzuführen. So soll man zum einen der stetigen Nachfrage an Bauflächen in der Gemeinde gerecht werden und zum anderen dadurch zur Finanzierung beizutragen.

Das Bebauungsplangebiet "In der Breite'" liegt in Bermatingen angrenzend zum Einkaufsmarkt und befindet sich in der Nähe zum Sportzentrum. Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt rund ein Hektar. Als erster Verfahrensschritt wurde nun in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gefasst. Zur Freude von Bürgermeister Martin Rupp fiel das Abstimmungsergebnis einstimmig aus. "Das ist ein wirklich starkes Zeichen für die Entwicklung der Gemeinde und die Umsetzung des Sportstättenkonzepts", so Rupp.

Der Gemeinderat hatte sich im September vergangenen Jahres mit dem Abschluss der in der Sportstättenkonzeption zusammengefassten Maßnahmen zur Restrukturierung und Modernisierung der Sportanlagen befasst. Seit 2011 wurde bereits der Anbau der Gymnastikhalle umgesetzt, ebenso die Neuanlage der Außenanlagen, eine neue Flutlichtanlage hinter der Sporthalle, die Umzäunung zweier Plätze, die Dachsanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Austausch des Trennvorhangs in der Halle. Offen hingegen war noch die Sanierung oder Neubau des Vereinsheims des SVB und eine notwendige Sanierung der Leichtathletikanlagen – besonders die Tartanbahn – hinzu.

Das aufgestellte Konzept beinhaltet zwei Bauabschnitte: als erstes die Erneuerung der Sportaußenanlagen (Tartanbahn, Sprunggruben und Spielfeld) und im Anschluss den Neubau des Vereinsheims und der Tribüne. Insgesamt werden sich die Kosten auf 2,5 Millionen Euro belaufen, wobei der Eigenanteil der Gemeinde rund 1,5 Millionen betragen wird.