Bermatingen Auf Spurenjagd nach seltenen Insektenarten in Bermatingen

Das Landratsamt bietet am 17. Juni eine spannende Exkursion an die Brunachgräben an. Interessierte können dabei von Experten aus erster Hand Informationen bekommen.

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis lädt am Sonntag, 17. Juni, um 13 Uhr zu einer kostenlosen Fußwanderung zum Thema Insektenleben an die Brunachgräben in Bermatingen ein. Dies teilt das Landratsamt mit. Treffpunkt ist der Parkplatz am so genannten Fischweiher Bermatingen, den man über die kleine Straße „Am Hohrain“ am südlichen Ortsende von Bermatingen erreicht, indem man unter der Bahnunterführung durchfährt und am Feldweg nach rund 500 Metern links abbiegt. Der Fischweiher liegt nach etwa 200 Metern auf der rechten Seite.

Bei der naturkundlichen Fußwanderung am 17. Juni steht der Lebensraum Wiesengräben im Mittelpunkt. Wegen der seltenen Libellenart Helm-Azurjungfer wurden die Brunachgräben in Bermatingen als Teil des Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiets „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ in das europäische Schutzgebiets-Netzwerk Natura 2000 aufgenommen. „Diese Libellenart ist hier aber so selten geworden, dass wir sie vielleicht nicht zu Gesicht bekommen“, dämpft Exkursionsleiter Daniel Doer vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis die Erwartungen. „Aber viele ihrer Verwandten und andere fliegende Schönheiten wie verschiedene Bläulingsarten, das sind kleine Tagfalter, können wir gut beobachten“, fährt LEV-Geschäftsführer Doer fort und lädt so interessierte Gäste zu dem kostenlosen Spazier­gang ein. „Biodiversität ist in aller Munde, aber wer kennt schon die lokale Vielfalt vor seiner Haustür?“, fragt Diplom-Landschaftsökologe Doer. Daher wird bei der Wanderung möglichst alles vorgestellt, was an den Brunachgräben insbesondere an Libellen, Tagfaltern und Heuschrecken so kreucht und fleucht.

„Auch das Insektensterben ist mittlerweile allgemein bekannt und in den Medien wird dazu viel berichtet“, erläutert Daniel Doer. Daher kommt bei der Exkursion natürlich ebenfalls zur Sprache, was man – auch als Privatperson – für den Erhalt der oft gefährdeten Insektenarten und des Lebensraums Graben unternehmen kann.

Die Exkursion dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, bis etwa 15.30 Uhr. Wer mitgehen möchte, sollte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Von Vorteil ist auch ein eigenes Fernglas. Die Wegstrecke beträgt laut Landratsamt rund drei Kilometer. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Exkursion findet bei jeder Witterung statt.