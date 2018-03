Bermatingen Arbeiten zur Verlegung der Kreisstraße beginnen nach Ostern

Die Gemeinde Bermatingen plant im Zuge dieser Maßnahme entlang der K 7782 (Straße nach Grasbeuren) den Neubau eines Gehwegs von der neuen Überquerungshilfe (vor der Kurve an der künftigen Abzweigung) bis zur Einmündung der Bergstraße und muss die Kosten hierfür zu 100 Prozent tragen. Die Kosten für die Überquerungshilfe, den Neubau des Radweges und die Anlage von Schutzstreifen werden vom Landkreis übernommen. Günter Görlitz vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Überlingen stellte die generelle Planung im Ortschaftsrat Ahausen vor.

Damit der von der Gemeinde Bermatingen angestoßene und vom Landkreis aufgenommene Radweg nach Buggensegel nicht im Nirgendwo endet, hatte sich die Gemeinde Salem ebenfalls bereiterklärt, den Radweg auf ihrem Gebiet bis zum Teilort Buggensegel fortzusetzen. Dieser Schritt soll im zweiten Bauabschnitt erfolgen; abhängig von Zuschüssen voraussichtlich im nächsten Jahr. Die Gespräche mit den Anliegern, die für einen Randstreifen ein Stück von ihren Grundstücken abgeben müssten, seien schon einmal gut verlaufen, so Görlitz.

Nun standen erste Vergabearbeiten für den Gehweg von der Bergstraße bis zur neuen Querungshilfe an. Zwei Unternehmen hatten Angebote abgegeben. Das günstigere kam von der Bietergemeinschaft Strabag/Strobel. Sie erhielt den Zuschlag für die Arbeiten, die mit zunächst rund 73 700 Euro für den Anteil, den die Gemeinde zu tragen hat, beziffert sind. Dem muss nur noch der Gemeinderat zustimmen, der gestern Abend tagte.

Mit Beginn der Arbeiten eine Woche nach Ostern werde die Kreistraße gesperrt und der Verkehr über Baitenhausen umgeleitet, informierte Görlitz. Richtung Grasbeuren sei kein Rad- und Gehweg vorgesehen. Der Wirtschaftsweg parallel zur Seefelder Aach wird als solcher ausgebaut. Zu den Arbeiten zählten umfrangreiche Maßnahmen zur Entwässerung mit Verlegung von Gräben.

Sobald alle Arbeiten erledigt seien, könne die alte Straße gesperrt werden. Gesperrt werden müsse auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hofäcker, voraussichtlich für vier bis fünf Tage, wegen des Straßendeckeneinbaus. Das werde wohl um Mitte November, kurz vor der Fertigstellung, der Fall sein.

Ortschaftsrat Ralf Veeser (FW) wollte wissen, wohin das Ortsschild versetzt werde. Es solle an einer breiten Stelle einen neuen Platz bekommen. Karl Hafen (FW) rückversicherte sich nach dem Bau-Ende – 2018 solle die Verlegung fertig sein – „mit Ausnahme des Radwegs nach Buggensegel“, ergänzte Ortsvorsteher Jakob Krimmel. Sobald die K 7760 fertig sei, gehöre der alte Abschnitt der Kreisstraße zum Betriebsgelände der Firma Widemann.

Harald Geißelhardt (FW) erkundigte sich mit dem Hinweis auf ein unvorhergesehenes Ereignis wie einen möglichen Kanalbruch nach einer alternativen Zufahrt zum Gewerbegebiet Hofäcker. Das sei intern diskutiert worden, doch der Aufwand für eine solche Maßnahme stünde in keinem Verhältnis, so Krimmel.

Bebauungsplan

Steten Platzbedarf hat die Bodenseekelterei Widemann. Das jüngste Ansinnen, unter anderem der Bau eines dreistöckigen Verwaltungsgebäudes, bedingt die Verlegung der Kreisstraße. Dafür musste die Gemeinde den Bebauungsplan "Im Sinn IV" erstellen, in dem die Verlegung der Kreisstraße 7760 nach Nordosten festgelegt ist. Sie verläuft derzeit zwischen dem Plangebiet und dem vorhandenen Betriebsareal des Unternehmens. Die Kreisstraße wird in Richtung Grasbeuren neu an die Kreisstraße 7782 angebunden. Zudem beabsichtigt der Landkreis, im Bereich der verlegten K 7760 in Richtung Buggensegel einen Radweg anzulegen und am Ende dieses Wegs vor Ahausen eine Querungshilfe zu bauen. (keu)