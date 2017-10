Bermatingen Apfelmenü mit Lesung im Gasthaus "Hecht"

50 Gäste haben beim Apfelmenü mit Lesung im Gasthaus "Hecht" einen unterhaltsamen Abend erlebt. Heidi Ziegler und Peter Stegmaier lasen aus dem Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" von Joachim Meyerhoff.

Bermatingen-Ahausen – Die Großeltern von Joachim Meyerhoff, Burgschauspieler und Bestseller-Autor, sind tot. Doch sie leben auf: In seinem dritten Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", Teil eines autobiografischen Projekts, in dem skurrile Menschen und ebensolche Situationen Platz finden wie Erlebnisse während seines beruflichen Werdegangs. Und im "Gasthaus zum Hecht" in Ahausen beim Apfelmenü mit Lesung.

Dort lassen Heidi Ziegler und Peter Stegmaier das vom Enkel mit viel Liebe und Witz skizzierte Paar aufleben. So lebhaft und mit viel Ausdruck, dass es für die rund 50 Gäste im Nebenzimmer ein Leichtes ist, die komisch-absurden Situationen quasi vor Augen zu haben, sie miterleben und herzhaft lachen können.

Herzhaft ist auch das Menü, das im Rahmen der Apfelwochen jeden der drei Gänge mit einem fruchtigen Aspekt begleitet und von den zwei Servicekräften hurtig an die Tische gebracht wird. Nach dem Sektempfang wird der von Koch Mario Levis mit Crepe umhüllte Ahauser Ziegenfrischkäse mit frischen Kräutern und geschmacklich kontrastierenden karamelisierten Apfelwürfeln an einem Salatbouquet serviert.

Die Medaillons vom Schweinelendchen sind mit Calvados-Apfelsauce übergossen und mit grünen Bohnen und Herzoginnenkartoffeln umlegt. Im Dessert kommt der Apfel nochmals zur vollen Geltung. Hier demonstriert Mario Levis mit dem "Mendiant aux pommes" seine elsässische Herkunft und schafft mit dem "Bettelmann" an Vanillesauce und mit Vanilleeis – ursprünglich ein Gericht zur Resteverwertung – einen leckeren Abschluss.

Köstlich waren auch die literarischen "Zwischengänge". Das Rezept war hier eine gute Vorbereitung, denn nicht alles, was sich gut liest, eignet sich auch zum Vorlesen. Dabei hatten die Vorleser entschieden, sich bei dem von Peter Stegmaier vorgeschlagenen und von Heidi Ziegler begeistert aufgenommenem Buch auf die Stellen mit den Großeltern des Autors zu konzentrieren. "Das Buch hat Kraft und Humor, der nicht flach ist", sagt Heidi Ziegler. Peter Stegmaier ergänzt: "Es ist ein sehr humorvolles Buch, aber kein lustiges, weil Leben und Tod sehr nahe beieinander liegen. Man erlebt viel Nähe und Reife zwischen den Hauptpersonen und die Sprache ist sehr schön." Trotz allen Witzes gehe nie der Respekt vor den Großeltern verloren.

So amüsieren sich die Anwesenden über die generalstabsmäßig organisierten Wanderungen, die wegen der uralten Karte überraschend enden, über die Entdeckung von Goretex ("Alles Schwere wurde durch Leichtes ersetzt, Daunendecken, Essen, nur der Rotwein wurde immer schwerer") und lachen an Stellen, an denen man selbst überrascht war, dass man darüber lachen kann. Den Vortrag honorierten die Gäste mit einem lang anhaltenden, kräftigen Applaus, das Essen mit vielen "Oh, lecker"-Bemerkungen und einem zufriedenen Streicheln über den Bauch.

40 Leute mehr wären gerne noch zu dem mittlerweile etablierten Event gekommen, sagte Mario Levis, doch der Raum reichte gerade so für 50 Personen, die sich während der Pausen angeregt unterhielten. Es war die fünfte Veranstaltung dieser Art, wie Sarah Berenbold vom Touristischen Arbeitskreis der Gemeinde, dem Ideengeber, bemerkte. Sie dankte allen Beteiligten herzlich für den doppelten Genuss und hoffte auf ein Wiedersehen 2018.

Unter den Gästen war Susanne Wolff aus Ahausen: "Mir hat es sehr gut gefallen. Die Lesung war lustig und tiefsinnig, toll, wie es vorgetragen wurde und es gab etwas Feines zum Essen. Einfach ein gelungener Abend. Schön, dass es so etwas hier gibt."