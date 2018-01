Bermatingen 141 Schüler legen Sportabzeichen ab

Einen Rekord beim Sportabzeichen, das der Turnverein Bermatingen abgenommen hatte, gab es bei der Zahl teilnehmender Kinder und Jugendliche: 141 hatten mitgemacht, davon waren 115 Grundschüler. Letzteren überreichte Organisator Ronny Wenzel Urkunden und Abzeichen.

Von den 141 jungen Teilnehmern gehören 100 dem Turnverein Bermatingen an. Wer das Sportabzeichen ablegen möchte, muss nicht in einem Verein Mitglied sein, betonte Ronny Wenzel. Er hatte auch statistisch alles erfasst. 1500 Aktivitäten hatte er verzeichnet. Die Teilnehmer betätigten sich beim Radfahren und Schwimmen, bei Ballweitwurf, Weitsprung, Standweitsprung, Seilspringen, Laufen und erstmals beim Drehwurf, der sehr gut ankam.

Auch elf Familien freuten sich über die Bestätigung ihrer Leistung. Diese erhielten sie, weil sie mindestens zu dritt und mit wenigstens zwei Generationen am Start waren. "Motiviert eure Eltern, dieses Jahr mitzumachen", empfahl Ronny Wenzel. Grundschul-Rektorin Anja Weber sagte: "Wir sind im Sportbereich sehr aktiv und haben uns auch um das Siegel Gesunde Schule im Bereich Bewegung beworben."

Gold-Absolventen

Für das Sportabzeichen in Gold müssen mindestens drei der vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination in Gold absolviert werden sowie eines in Silber.

Absolventen: Dominique Brand, Moritz Buchberger, Louisa Dilger, Felix Gonser, Carlo Groß, Mia Hehmann, Nils Horneff, Nicolas Küpfer, Dominik Langen, Lisa Macke, Julius Nolle, Louis Otto, Arwen Ratzlaff, Florian Richter, Karlo Siplika, Sarah Stöldt, Miles Thalmann, Alexia Tiede, Anna Tressel, Lisa Weiss, Ronja Wenzel.

13 Gold-Absolventen der ehemaligen vierten Klasse: Pauline Blank, Nicolas Brand, Enya Füreder, Fabienne Germain, Clara Gonser, Maelle Hauser, Max Heger, Anna Heigle, Lukas Kienle, Marc Langen, Sandra Laur, Julian Sailer, Luca Schmucker.