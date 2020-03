Auch am Sonntag bleiben in Deutschland die Kirchen wegen der Corona-Krise leer. Nachdem die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Diözesen auf amtliche Anordnung alle Gottesdienste gestrichen haben, ermöglicht der SÜDKURIER ein alternatives Angebot.

Am Sonntag um 10 Uhr gibt es auf SÜDKURIER Online drei Video-Gottesdienste: einen evangelischen Gottesdienst und einen Kindergottesdienst aus der Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Konstanz-Wollmatingen sowie einen katholischen Gottesdienst aus dem Freiburger Münster im Livestream. Die Videos der Feiern bleiben anschließend abrufbar. Wer zu Hause den Gottesdienst verfolgen oder mitfeiern will, besucht am Sonntag ab 10 Uhr SÜDKURIER ON AIR unter diesem Link.