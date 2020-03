Programm am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr

Der Konstanzer Sänger und Songwriter Alex Behning spielt für Sie ein Wohnzimmer-Konzert. Die Corona-Krise hat den Musiker mitten in den Vorbereitungen einer Albumveröffentlichung getroffen. Jetzt, da Konzerte und Co. abgesagt sind, spielt Behning für das Publikum von SÜDKURIER ON AIR. Und Sie haben die Möglichkeit, sich solidarisch zu zeigen und den Künstler in dieser schwierigen Zeit finanziell zu unterstützen (Link unter dem Video). Wie das geht und wie Sie dabei an einer digitalen Plakataktion teilnehmen können, erfahren Sie im Video.

Playlist im Video :

1. "Wenn du mal wieder im Norden bist" vom Album "Trickster und Propheten"

2. "Auf und davon" vom Album "Hinterhofschuhe aus New York"

3. "Egal was passiert" vom Album "Streunen ohne Schnur"

Das Programm in den kommenden Tagen

Sonntag, 29. März, 10 Uhr: Evangelischer Gottesdienst und Kindergottesdienst aus der Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Wollmatingen. Hier geht's zu den Gottesdiensten vom vergangenen Sonntag.

Katholischer Gottesdienst aus dem Freiburger Münster Montag, 30. März, 19.30 Uhr: Konzertpianistin Henriette Gärtner spielt für Sie Stücke von Beethoven und Bach

