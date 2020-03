Programm am Sonntag, 29. März, 10 Uhr

Feiern Sie Gottesdienst trotz Corona-Krise und geschlossener Kirchen: Die evangelischen Kirchengemeinden Konstanz Wollmatingen und Böhringen sowie das Erzbistum Freiburg machen Alternativ-Angebote per Video, die der SÜDKURIER an dieser Stelle zeigt. So können Sie hier am Sonntag ab 10 Uhr evangelischen und katholischen Gottesdienst sowie Kindergottesdienst feiern.

Evangelischer Gottesdienst aus der Christuskirche in Konstanz-Wollmatingen:

Die Kirchengemeinde zeigt die Gottesdienste selbst auf ihrer Internetseite www.ek-wollmatingen.de, weiterführende Informationen finden Sie unter www.wollma.cool.

Katholischer Gottesdienst aus dem Freiburger Münster im Livestream:

FRIIIIDA - der Kindergottesdienst. Eine Kooperation der evangelischen Kirchengemeinden Wollmatingen und Böhringen:

Das Programm in den kommenden Tagen

Montag, 30. März, 19.30 Uhr: Konzertpianistin Henriette Gärtner spielt für Sie Stücke von Beethoven und Bach

Falls Sie es verpasst haben: