Narrenbäume sind in diesen Tagen als Herrschaftssymbole der Fasnacht der Stolz der Dörfer und Städte in der Region. Wäre da nur nicht Tief „Bennet“. Denn bei Sturmböen wie an diesem Fasnachtsmontag können die Bäume zur Gefahr für Leib und Leben werden. Mancherorts musste deshalb die Feuerwehr zur Motorsäge greifen.

Noch am Donnerstag blickte Wolfgang Schöllhorn, Chef der Zimmermannsgilde in Überlingen, stolz auf den fast 30 Meter hohen Narrenbaum. Am Montag dann musste die Feuerwehr mit Drehleiter und Säge anrücken. Jetzt ist von stolzen Narrenbaum nur noch ein knapp fünf Meter hoher Stamm übrig:

Auch in Bohlingen entschied man sich zu dem radikalen Schritt. Gegen 11.45 Uhr fiel am Montag die Entscheidung, den Narrenbaum der Bohlinger Trubehüeterzunft abzusägen - wenig später fiel der Baum Stück für Stück.

Rottweiler Narrensprung mit Wind und Regen

Tausende Narren haben außerdem am Fastnachtsmontag bei den Umzügen im Südwesten dem Sturmtief „Bennet“ getrotzt. Der traditionsreiche Rottweiler Narrensprung begann am Morgen noch trocken. Doch nachdem rund ein Drittel der knapp 4000 Maskenträger das Schwarze Tor der Stadt passiert hatte, setzten starker Wind und Regen ein.

Rottweiler Narren springen beim Narrensprung durch das Schwarze Tor. Mit lautem Geschrei und dem Ruf «Hu-hu-hu-hu-hu» sind rund 4000 Narren vor tausenden Besuchern und bei Wind und Regen durch die Innenstadt gezogen. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

„Die Stimmung ist trotzdem super“, sagte Narrenmeister Christoph Bechtold. Seinen Angaben nach verfolgten bis zu 10 000 Zuschauer das mehrstündige Spektakel. Für den Fastnachtsdienstag rechnet die Narrenzunft mit noch einmal 10.000 Schaulustigen.

Freiburger Umzug ohne Fahnen und hohe Aufbauten

Wegen der Orkanwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde der Rosenmontagsumzug in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) abgesagt, in Böblingen fand er ohne Wagen statt. Beim Freiburger Umzug am Nachmittag wurde auf Fahnen und hohe Aufbauten aus Sicherheitsgründen verzichtet, wie ein Sprecher der Breisgauer Narrenzunft sagte. Auch der Narrenbaum sei sicherheitshalber abgebaut worden.