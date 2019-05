In der Redaktion sprechen wir schon mal vom „Großkampftag“. Diesmal waren es sogar derer drei, denn von Sonntag bis Dienstag hat die Auszählung der Stimmzettel bei uns in der Region gedauert. Am Ende waren es 125 Gemeinden bei der Europawahl und 262 Wahlbezirke bei der Kommunalwahl, deren Ergebnisse wir in der Redaktion des SÜDKURIER verarbeitet haben. Mit den Stimmen aller Kandidaten waren das in Summe rund 10.000 Zahlen. Das ist eine ganze Menge Holz.

Denn die Ergebnisse zusammenzutragen und für unsere Abonnenten einheitlich aufzubereiten, war alles andere als einfach – und mit einigen Überraschungen versehen. Das fing schon in der Vorbereitung an. Um unsere Datenbank mit den Parteien und Kandidaten für die Wahlen zu den Kreistagen, Gemeinderäten und Ortschaftsräten anlegen zu können, haben wir alle Kommunen in der Region gebeten, uns entsprechende Listen zu schicken. Der Rücklauf hat mehrere Wochen gedauert.

Warten bis tief in die Nacht

Und auch die Ergebnismeldung nach Auszählung der Wahl hat sich teilweise hingezogen. Von Sonntagabend an haben wir drei Tage lang Mails aus den Rathäusern und Landratsämtern bekommen. Manche waren schnell fertig, bei anderen mussten wir bis tief in die Nacht am Montag auf ein Ergebnis warten. Teilweise wurde sogar noch am Dienstag ausgezählt.

Daniel Volz und Svenja Schönthaler bestücken die Datenbank mit Wahlergebnissen. | Bild: Andreas Ambrosius

Ein eigens zusammengestelltes Wahl-Team in der Redaktion hat diese Zahlen dann in unsere Datenbank übernommen. Was einfach klingt, war es in Wirklichkeit leider nicht. Denn die Übermittlung aus den Rathäusern erfolgte auf höchst unterschiedliche Weise. Trotz der Bitte um Dateien mit Tabellen, waren längst nicht alle Gemeinden dazu in der Lage.

Von Hand in die Datenbank

Wir haben handschriftlich verfasste Listen, abfotografierte Ausdrucke und vielfach lückenhafte Textdateien erhalten. Diese mussten entweder nachrecherchiert oder von Hand in die Datenbank eingetragen werden. Fünf Mitarbeiter im Wahl-Team waren allein mit dieser Aufgabe zwei Tage lang beschäftigt.

Die anderen Kollegen haben für eine schnelle Veröffentlichung und Zusammenfassung auf Übersichtsseiten von frühmorgens bis spätabends gesorgt. Oder haben Korrekturen eingearbeitet. Denn wie sich herausstellte, waren nicht alle Ergebnismeldungen aus den Kommunen korrekt. Da wurden Dateien zu früh geschickt, bevor überhaupt alle Stimmzettel ausgezählt waren. Oder Zahlen waren falsch. Das hieß dann: nochmals von vorne anfangen.

Überwältigendes Interesse an den Ergebnissen

Doch der Aufwand hat sich gelohnt, denn das Interesse auf unsere Artikel mit den Wahlergebnissen war überwältigend. Mehr als 100.000 Leser haben sich auf SÜDKURIER Online über den Wahlausgang informiert. Viele von ihnen haben bei der News-App die Push-Funktion eingeschaltet und haben so eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein neues Ergebnis veröffentlich wurde. Das hat viele neue Nutzer überzeugt, in den vergangenen Tagen wurde die News-App auf mehr als 2.500 Smartphones neu installiert.

Wie viele Ergenisse haben wir schon erfasst? Günter Ackermann streicht ab, welche Kreistage, Gemeinderäte und Ortschaftsräte schon mit Ergebnissen veröffentlicht wurden. | Bild: Jörg-Peter Rau

Ganz besonders gefreut hat uns, dass 500 neue Nutzer ein Digitalabo abgeschlossen haben, um unbegrenzt alle Inhalte auf SÜDKURIER Online lesen zu können. Einige haben bei uns nachgefragt, warum die Artikel zur Wahl nur Abonnenten vorbehalten sind.

Ganz einfach: Weil es sich um ein besonderes Angebot handelt, hinter dem ein großer Aufwand und viel Arbeit stecken. Die Ergebnisse wurden nicht nur schnell erfasst, sondern auch gut leserlich und ideal aufbereitet mit Grafiken und Erklärungen. Dazu gab es Analysen und Einordnungen von unseren Redakteuren. Das ist eine wertvolle journalistische Leistung. Die vielen positiven Reaktionen unserer Leser haben das bestätigt.

Auch drei Großkampftage waren irgendwann geschafft. Uns im Wahl-Team hat es großen Spaß gemacht, zum Glück hatten wir ausreichend Vorrat an Süßigkeiten. Stand heute steht als nächstes die Landtagswahl im Frühjahr 2021 an. Aber wer weiß das schon, welche Überraschung es noch geben wird.

Und hier finden Sie alle Ergebnisse im Überblick.