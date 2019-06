von SK

Kreis Konstanz

Vielfältige Unterhaltung wurde den rund 2000 Besuchern des Radolfzeller Seefestivals geboten. Von Jugenblasorchester über BigBand und Brass Band bis zu dem mit Spannung erwarteten Auftritt von „Moop Mama“ aus München wurde am Konzertsegel alles geboten:

Über viele Besucher freuten sich auch die Veranstalter des Bezirksmusikfests in Mahlspüren im Hegau. Nach einem rauschenden Fest mit mehreren Kappellen und den BregBrassBuebe am Freitag, feierten die Mahlspürener mit ihren Besuchern am Sonntag gleich weiter:

Bodenseekreis

Gleich vier Tage lang feierten mehrere tausend Besucher beim 47. Pfingstmusikfest des MV Riedheim auf dem Festplatz in Leimbach. An allen vier Tagen wurde mit Blasmusik und verschiedenen Bands am Abend für jeden etwas geboten.

Den krönenden Abschluss der rundum gelungenen Veranstaltung bot der Auftritt der Schlagerband „Papi's Pumpels“ am Sonntag:

Schwarzwald

Das traditionelle Hüfinger Pfingstfest in neuem Gewand erlebten Besucher des SV Mundelfingen. Neben viel Musik und verschiedenen Sportwettbewerben demonstrierte Strongman Denis Dressel Kraftsportdisziplinen, während die Modellfluggruppe Donaueschingen mit selbst gebauten Fliegern Kunstflüge zeigte.

Die Bachheimer Pfingswandertage waren auch in ihrer 45. Auflage wieder ein voller Erfolg! Auf drei verschiedenen Strecken konnten Wanderer entweder gezielt Höhenmeter bezwingen oder sich aber auf den Weg durch die drei Schluchten Wutach, Gauchach und Enge begeben.

Hochrhein

Beim traditionellen Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen hatten nicht nur Reiter und Pferde ihren Spaß, zahlreiche Besucher verfolgten die Springreit- und Dressurwettbewerbe an der Wutach und feierten unter anderem den international erfolgreichen Springreiter Hans-Dieter Dreher nach seinem Sieg beim Großen Preis von Waldshut.