Der 18 Jahre alte Stürmer, der beim Draft der nordamerikanischen Profiliga vergangene Woche an dritter Stelle von den Ottawa Senators ausgewählt wurde, hat sich im Training am Montag am Arm verletzt. Er werde am Mittwoch von einem Spezialisten operiert und könne in den kommenden sechs bis acht Wochen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, gaben die Adler am Dienstag bekannt.

Die neue NHL-Saison soll am 1. Januar beginnen. So früh wie Stützle war von den deutschen Talenten zuvor nur Leon Draisaitl, der bei den Edmonton Oilers inzwischen zum Topstar aufgestiegen ist, beim Draft ausgewählt worden.

