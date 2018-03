Mit dem kostenlosen Newsletter aus der Lokalredaktion Konstanz starten Sie gut informiert in den Tag. Der Wasserstand wird von Montag bis Samstag um 6 Uhr morgens per E-Mail verschickt und bietet den Lesern eine Zusammenfassung der Nachrichtenlage.

Was war los in der Stadt? Was steht an in Konstanz? Diese Fragen beantwortet der Newsletter der Lokalredaktion in zwei Leseminuten. Am frühen Morgen landet der Wasserstand im Mail-Postfach der inzwischen rund 2000 Nutzer, die über das Aktuellste kurz und knapp informiert werden möchten. Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau gibt einen Überblick über die Entwicklungen in Konstanz.

Wie funktioniert die Newsletter-Bestellung?

Über unsere Newsletter-Seite können Sie den Wasserstand aus Konstanz bestellen. Einfach den gewünschten Newsletter auswählen, anschließend unten auf der Seite Ihre E-Mail-Adresse angeben und bestätigen. Fertig!

Ab diesem Zeitpunkt landet das Schreiben des Lokalchefs von Montag bis Samstag jeweils um 6 Uhr in Ihrem Mail-Eingang ist. Der Umgang mit allen Nutzerdaten erfolgt gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen und der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

Wie kam der Newsletter zu seinem Namen?

Am Ende des Newsletters wird immer die aktuelle Wasserhöhe des Bodensees vor Konstanz genannt. Aufgrund dieses Details bekam der Konstanzer Newsletter 2016 den Namen Wasserstand.

Wie sieht der Newsletter aus?

Der Newsletter kann sowohl auf dem Smartphone, dem Tablet als auch auf dem PC-Bildschirm gelesen werden. Je nach Gerät kann sich das Erscheinungsbild leicht unterscheiden - so sieht der Wasserstand beispielsweise am Computer aus:

