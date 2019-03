von SK

Am Hochrhein, aus dem Schwarzwald oder vom Bodensee – wir sind für Sie vor Ort, wenn die Vereine der Region auf dem Platz stehen. Nach dem Abpfiff der Begegnungen am Sonntag stellt unsere Redaktion die Spielberichte des Wochenendes zusammen. Versendet werden sie während der laufenden Saison immer ab 20 Uhr an Sie. Dieser Service ist kostenlos und für alle Fans und Interessierte frei verfügbar.

So bleiben Sie am Ball

Auf der jeweiligen Übersichtsseite der Ligen im südbadischen Raum können Sie sich in den Verteiler der E-Mail eintragen. Seit dem 10. März wird sonntags der Liga-Letter für folgende Klassen versendet:

Ab dem 17. März wird die Mail für diese südbadischen Ligen verschickt:

So geht es dann weiter: Auf der Übersichtsseite geben Sie Ihre Mail-Adresse an und klicken anschließend auf "Hier anfordern". Nach etwa einer Minute erhalten Sie eine E-Mail von uns, in der Sie mit einem Klick auf "Bestätigen" den Vorgang abschließen.

Fertig!

Somit sind Sie in den Verteiler des von Ihnen gewünschten Liga-Letters eingetragen. Natürlich können Sie sich auf diese Weise auch die Spielberichte der anderen Ligen gratis zusenden lassen.

Der Umgang mit allen Nutzerdaten erfolgt gemäß den aktuellen Bestimmungen zum Datenschutz und Sie können jederzeit den Versand an Sie über den Abmeldelink in der Mail wieder beenden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung in Abschnitt III. unter Punkt 6.