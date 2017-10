vor 48 Minuten dpa Chicago Ruß im Gefieder: Exponate zeigen einstige Luftverschmutzung

In US-Städten wie Detroit und Pittsburgh war die Luft vor hundert Jahren so verschmutzt wie heute in Peking. Davon zeugen Vogel-Exponate in Museen, die in ihrem Gefieder den Dreck der Vergangenheit bewahrt haben.