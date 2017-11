vor 1 Stunde dpa Bremen Gärtner im Eis: «Ich habe einen normal grünen Daumen»

Die deutschen Polarforscher freuen sich schon auf Paul Zabel. Er will in einem Gewächshaus neben der Forschungsstation Neumayer III frisches Gemüse anbauen. In der Antarktis gibt es das sonst monatelang nicht. Doch Zabels eigentliches Ziel ist der Weltraum.