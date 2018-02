Stuttgart Zehn Millionen für die Digitalisierung im Land

Die Landesregierung hat ein Digitalisierungs-Programm gestartet. Fördergelder erhält dabei auch das Technologiezentrum in St. Georgen.

Mit einem Zehn-Millionen-Programm will Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Digitalisierung flächendeckend voranbringen. Zehn Regionen bekamen gestern beim „Digitalisierungsgipfel 2018“ jeweils eine Million Euro. „Die Digitalisierung prägt zunehmend unseren Alltag und unsere Wirtschaft“, sagte die CDU-Ministerin beim Kongress mit 1000 Teilnehmern. Sie wolle Baden-Württemberg auch in der Digitalisierung einen Spitzenplatz sichern.

Hoffmeister-Kraut unterstützt bei der Einführung der computergestützten Technologie gezielt den Mittelstand. Zwölf Regionen aus Baden-Württemberg hatten sich bei dem Aufruf beworben, zehn kamen schließlich zum Zuge. Darunter ist auch das Projekt des Technologiezentrums St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis), das eine Plattform für die Berufs- und Weiterbildung plant. Gefördert wird zudem die Region Rhein-Neckar mit dem Netzwerkprojekt „DigitalHub kurpfalz@bw" und die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, die ein Netzwerk zwischen Firmen und der Hochschule Heilbronn ausbauen will.

Dass die Landesregierung vor allem den Mittelstand im Blick hat, hat durchaus seinen Grund: Die mittelständischen Firmen hinken in der Digitalisierung hinterher. Das zeigt eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und des Instituts Kantar TNS. Der Abstand drohe bis 2022 weiter zu wachsen, warnte Autor Tobias Weber. Die Politik müsse die Förderung auf den Mittelstand konzentrieren. „Der Report zeigt uns, dass wir nachlegen müssen, um der Digitalisierung der Wirtschaft noch mehr Tempo zu verleihen, insbesondere im Mittelstand“, betonte Hoffmeister-Kraut.

Im Branchenvergleich schneiden das Gastgewerbe und das Handwerk am schlechtesten ab. Der Maschinen- und Fahrzeugbau werde in den nächsten Jahren am stärksten aufholen. 90 Prozent der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass durch die Digitalisierung die Datensicherheit eine wichtigere Rolle spiele. Die Vernetzung und der wachsende Austausch von Daten machen die Computerinfrastruktur der Unternehmen angreifbar. „Die IT–Sicherheit ist die Achillesferse des digitalen Wandels“, betonte Irene Bertscheck vom ZEW.

Ländlicher Raum ist wichtiger Standort

Viele der zehn jetzt ausgewählten Netzwerke haben ihren Standort außerhalb der technologischen Zentren. Gerade der ländliche Raum ist Hoffmeister-Kraut wichtig: „Die Zentren sollen als Teilchenbeschleuniger digitaler Innovationen wirken.“ Hier bekämen kleine und mittlere Unternehmen eine erste Anlaufstelle, wenn sie in die neue Technik einsteigen.

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch hat der Stuttgarter Kongress die Chancen gezeigt, die in diesem Zukunftsthema stecken. Umso dringlicher sei es, das schnelle Internet schnell flächendeckend auszubauen. Weihrauch: „Da gibt es noch Luft nach oben.“ Mehr passieren müsse auch bei der Weiterbildung.