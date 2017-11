Friedrichshafen Wo ZF Friedrichshafen überall Mitarbeiter hat

Wo hat die ZF Friedrichshafen überall Mitarbeiter? Wir haben nachgefragt, denn: Vor allem der TRW-Kauf hat die globale Ausrichtung der Firma erweitert.

Seit der Übernahme des amerikanischen Konkurrenten TRW beschäftigt ZF weltweit über 138 000 Mitarbeiter. Damit spielt der Autozulieferer aus Friedrichshafen was die Anzahl der Mitarbeiter angeht in einer Liga mit international bekannten Unternehmen wie BMW (122 000 Mitarbeiter), Microsoft (112 000) oder BASF (ebenfalls 112 000). Auch was die globale Ausdehnung angeht, braucht sich ZF vor Unternehmen dieser Kragenweite nicht zu verstecken, denn die Friedrichshafener sind fast in allen Weltregionen vertreten.



„In der neuen Aufstellung sind wir auf dem besten Weg zu einem wahrhaft globalen integrierten Systemanbieter und somit exzellent für die automobilen Mega-trends der Zukunft gerüstet“, sagt ZF-Chef Stefan Sommer. Wir haben Ihnen einen Überblick zusammengestellt, wo ZF überall präsent ist: