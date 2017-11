vor 28 Minuten AFP Berlin Wirtschaftsweise: Deutschland kommt in eine „Boomphase“

Deutschlands Wirtschaft kommt allmählich in eine „Boomphase“, und es droht eine Überauslastung. Davor warnt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem am Mittwoch vorgelegten Jahresgutachten.