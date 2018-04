Stuttgart Wirtschaft setzt sich für Flüchtlinge ein

Zahlreiche Betriebe fordern ein Bleiberecht für arbeitende Flüchtlinge. Inzwischen unterstützen landesweit bereits 80 Unternehmen die Initiative.

Sie stehen für 45 Milliarden Euro Jahresumsatz und über eine halbe Million Arbeitsplätze in Baden-Württemberg: Eine Initiative aus mittlerweile 80 Unternehmern unter der Federführung von Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz (Tettnang) und dem Brauerei-Chef Gottfried Härle (Leutkirch) ist in Stuttgart beim baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) vorstellig geworden, um eine Bleibeperspektive für Geflüchtete mit einem festen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu fordern. Auch angesichts eines Arbeitskräftemangels, der ein bedrohliches Ausmaß annehme, wie es in dem Positionspapier der Initiative heißt. Am Ende des mehrstündigen Treffens gibt es zwar keine konkreten Ergebnisse, wie beide Seiten erklärten, aber die Unternehmer haben zumindest den Eindruck, verstanden worden zu sein. Strobl seinerseits verspricht, alle Rechtsspielräume beim Bleiberecht ausschöpfen zu lassen, macht aber klar: "Das Asylrecht darf nicht beschädigt werden. Ein Arbeitsvertrag per se schafft kein Bleiberecht."

Das Problem: Viele der Unternehmer haben zu Beginn der Flüchtlingswelle – 2015 und 2016 – Zeit, Geld und Mühe investiert, um Flüchtlinge aufzunehmen und in ihre Betriebe zu integrieren, ungeachtet der Anerkennungschancen. Auch, weil ihnen Mitarbeiter dringend fehlen, wie etwa Trigema-Chef Wolfgang Grupp unumwunden zugibt: "Ich habe das auch aus Eigennutz getan." Aber vielen der mittlerweile von ihren Kollegen und Arbeitgebern geschätzten Flüchtlingen flattert nun ein gelber Brief von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit einem Ablehnungsbescheid des Asylantrags ins Haus. Für Unternehmen und Flüchtlinge gleichermaßen ein Schock.

"Die Unternehmer fühlen sich verlassen von der Politik", sagt Antje von Dewitz. "Wir haben Geflüchtete aufgenommen. Das war kein Spaziergang. Und jetzt sollen wir diese Arbeitskräfte, die wir dringend brauchen, wieder verlieren und werden zum Spielball der Politik." Für Vaude hat von Dewitz den möglichen wirtschaftlichen Schaden ausrechnen lassen und in Stuttgart auf den Tisch gelegt. Zwölf Geflüchtete sind derzeit unter den 500 Beschäftigten, davon haben sechs einen Ablehnungsbescheid, ein weiteres Verfahren ist offen. 63 000 Euro hat Vaude intern in Betreuung und Qualifizierung investiert, vier Mitarbeiter zum Teil dafür abgestellt. 32 000 Euro gab es an Zuschüssen von Arbeitsagentur und Jobcenter. Im Fall der sieben möglichen Abschiebungen steht unter dem Strich ein Umsatzausfall von 247 000 Euro. "Das Geld wäre weg", sagt von Dewitz.

Über 2000 Geflüchtete, viele mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, geduldet oder bereits mit Ablehnungsbescheid, sind derzeit in den 80 Unterstützerbetrieben der Initiative in Ausbildung oder angestellt. Ob oberschwäbische Dorfmetzgerei oder das Burladinger Textilunternehmen Trigema – alle, die händeringend Arbeitskräfte suchen, haben das gleiche Problem. Brauerei-Chef Härle verweist darauf, dass es nicht nur um Ingenieure und IT-Fachleute geht. "Wir brauchen Mitarbeiter für einfache Tätigkeiten in Dienstleistung, Pflege, Handwerk und Gastronomie."

Die Unternehmer fordern von der Politik für die bereits seit zwei oder drei Jahren Beschäftigten eine Stichtagsregelung mit Bleibeperspektive. Mitterweile achten die Betriebe bei der Einstellung auf die Anerkennungschancen der Geflüchteten, was 2015 oder 2016 nicht der Fall war. Um letztere Gruppe geht es vor allem. Trigema-Chef Grupp schlägt eine Unternehmens-Patenschaft vor; eine Regelung, der Strobl nicht abgeneigt scheint – die aber der Bund vorlegen muss. Zudem will die Initiative eine Erweiterung der Ausbildungsduldung erwirken. Vor allem verlangt die Wirtschaft ein Einwanderungsgesetz, das auch eine legale Migration für ungelernte Arbeitskräfte ermöglicht. Innenminister Strobl hat zugesagt, sich in Berlin dafür einzusetzen. In einem halben Jahr wollen sich Unternehmer und Strobl wieder treffen. "Dann muss er etwas mitbringen", sagt Brauereichef Härle. "Nur darüber zu reden, ist zu wenig."

Das fordern die Unternehmen

Die Unternehmer-Initiative hat in einem Positionspapier mehrere Forderungen an die Politik in Land und Bund gestellt, unter anderem: