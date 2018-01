Friedrichshafen Wer erklimmt den Chefposten bei ZF? Favorit kommt vom Stuttgarter Mahle-Konzern

In den nächsten Tagen werden die Aufsichtsräte des Autozulieferers ZF einen neuen Vorstandschef wählen. Der Top-Kandidat für das Spitzenamt kommt nach Informationen unserer Zeitung aus Stuttgart.

Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF hat Chaos-Wochen hinter sich. Ende 2017 traten nach einem Streit mit dem kommunalen Eigner – der Friedrichshafener Zeppelin-Stiftung – sowohl Firmen-Chef Stefan Sommer als auch Aufsichtsrats-Chef Giorgio Behr zurück. Seither wird der 36-Milliarden-Euro-Konzern durch eine Interimsmannschaft geführt – sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat.

Demnächst werden nun die Weichen gestellt. Bei der Suche nach dem neuen Firmenlenker für das Friedrichshafener Stiftungsunternehmen sei man "auf der Zielgeraden", heißt es aus dem Firmenumfeld. Nach Monaten von Rückschlägen in denen mehrere Kandidaten abgesagt hätten, sei nun ein Sommer-Nachfolger "im Fadenkreuz". Im Moment verhandele man über "die Modalitäten" des Einstiegs. Ein ZF-Sprecher wollte sich nicht zum Thema äußern. Vieles spricht nach SÜDKURIER-Informationen dafür, dass der neue Mann Wolf-Henning Scheider ist, ein ehemaliger Bosch-Top-Manager und der heutige Chef des Stuttgarter Kolbenspezialisten Mahle.

Aber auch der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung des Coburger Zulieferers Brose, Jürgen Otto, könnte in Frage kommen. Relativ früh war er auf die Liste möglicher Sommer-Nachfolger gerückt. Insbesondere, weil er als ZF-Aufsichtsrat das Unternehmen bestens kennt und vertraglich sofort verfügbar wäre. Dass es Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann an die ZF-Spitze schafft, ist indes fraglich geworden. Zumindest soll er bis zuletzt im Rennen gewesen sein. Am kommenden Mittwoch soll der ZF-Aufsichtsrat nach SÜDKURIER-Informationen die Personalie entscheiden. Auf die Neuordnung seines Aufsichtsrats muss ZF dagegen wohl noch bis März warten. Das würde "turnusmäßig" im Umfeld der Hauptversammlung entschieden, hieß es.

Der Favorit: Wolf-H. Scheider

Mit Wolf-Henning Scheider (55), dem amtierenden Chef des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle, hatten wohl die wenigsten gerechnet. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass der zurückhaltende Top-Manager der Mann der Stunde sein könnte. ZF-intern kursiert sein Name als Nachfolger von Stefan Sommer bereits. Und auch an seinem bisherigen Arbeitsplatz in Stuttgart wird sein Name im Zusammenhang mit ZF genannt, wie es von informierter Seite heißt. Eine andere Quelle aus dem Unternehmensumfeld geht noch weiter: Im Aufsichtsrat sei die Wahl auf Scheider gefallen, heißt es. Die schlechteste Wahl wäre er nicht: In der Branche genießt Scheider hohes Ansehen. Jahrelang verantwortete das "Bosch-Gewächs" den wichtigsten Bereich des Stuttgarter Zulieferer-Schwergewichts – die KfZ-Sparte -, bevor er 2015 zum Nachbar-Konzern Mahle wechselte. Der ist mit 12 Milliarden Euro Umsatz zwar viel kleiner als Bosch, aber Scheider wurde so vom Sparten- zum Vorstandschef. Scheider agiere "sachlich-fundiert" und sei ein Organisationstalent, sagt ein Kenner der Szene. Beim Kolbenspezialisten Mahle hat er mit seiner "dualen Strategie" den Umstieg auf E-Mobilität forciert. Bei den Mahle-Mitarbeitern in Stuttgart gilt er als verlässlicher Chef, der eine einleuchtende Strategie verfolge. Zuletzt hat er einen defizitären Unternehmensteil verkauft, und in neue Firmen investiert. Ähnlich wie bei ZF setzt Mahle unter Scheider auch auf Kooperationen, etwa mit dem Branchenschwergewicht Faurecia. Der studierte Betriebswirt habe die Fähigkeit, "Technologien beurteilen" zu können, sagt einer, der ihn kennt. "Was Sommer bei ZF begonnen hat, kann er fortführen", sagt er. (wro)

Der Altbekannte: Karl-T. Neumann

Karl-Thomas Neumann (56), den im Automobilbereich alle nur KTN nennen – war einer der ersten Kandidaten, die für die Nachfolge von Stefan Sommer als ZF-Chef ins Feld geführt wurden. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, wieso es jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass er den Posten auch bekommt. Ein ungeschriebenes Gesetz lautet nämlich, dass man einen Kandidaten am besten aus dem Spiel nimmt, indem man ihn gleich zu Anfang einer Nachfolgediskussion hochleben lässt. Dabei würde Neumann von seiner Biographie her zu ZF passen. Studium der Elektrotechnik, Promotion, dann Entwicklungsingenieur mit Erfahrung in E-Mobilität, Fahrwerk und Antriebstechnik. Damit stünde KTN in der Tradition seiner Ingenieurs-Vorgänger Sommer und Hans-Georg Härter. Allerdings verfügt er über keine Erfahrung bei Stiftungsunternehmen wie ZF. Seine Karriere hat er bei Conti, VW und Opel gemacht – also bei Aktiengesellschaften. Seine Erfolgsbilanz ist umstritten. Bei Conti wurde er gefeuert, nachdem er sich mit Vertretern des Schaeffler-Mutterkonzerns zerstritten hatte. 2009 wechselte er als Elektro- und Chinachef zu VW – und stürzte dort über einen Riesen-Rückruf von maroden Doppelkupplungsgetrieben. Als Opel-Chef gelang es ihm ab 2013 trotz einiger Erfolge nicht, die Traditionsmarke zu sanieren. Der notorische Nutzer des Nachrichtendiensts Twitter, gilt als Kommunikationstalent, der Leute begeistern und vermitteln kann. Gleichzeitig scheint er manchem Beobachter als "zu selbstbewusst". Auch wenn sei Aufrücken ins ZF-Chefamt als unwahrscheinlich gilt, könnte er für den Aufsichtsrat in Frage kommen. Lust hätte er offenbar. (wro)

Der Joker: Jürgen Otto