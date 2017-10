Konstanz Wenn Läden dichtmachen

Eine Studie prognostiziert ein massives Läden-Sterben – insbesondere in Orten mit weniger als 25.000 Einwohnern.

Weniger Laufkundschaft in den Innenstädten; Metropolen, die dem Einzelhandel in kleineren Ortschaften das Wasser abgraben und immer mehr Einkäufe im Internet: Auf einer Veranstaltung des Handelsverbands Südbaden haben Experten in Konstanz am Dienstagabend den Inhabern von kleinen Einkaufsläden und Geschäften wenig Hoffnung gemacht. "Wir werden in den allermeisten Bereichen des Handels eine Entwicklung hin zu größeren Strukturen sehen", sagte Volker Müller, Vorstandschef des Elektronikhändlerverbunds Expert, der mit einem Umsatz von gut 2,1 Milliarden Euro zweitgrößten Spieler im deutschen Markt.

Um dem Druck, den auch Konzerne wie Amazon oder Ebay auf den Handel ausüben zu entgehen, bleibe kleinen Händlern nicht viel anderes übrig, als sich zu größeren Verbünden zusammenzuschließen. Der Holzgerlinger Handelsexperte Klaus Bröhl pflichtete dem bei, betonte aber, auch Nischenanbieter mit einem gut auf die Kundschaft abgestimmten Warenangebot, seien weiter zukunftsfähig. Beide Experten betonten die Wichtigkeit, parallel zum stationären Angebot, auch den Onlinehandel auszubauen und insbesondere die Städte bei der Suche nach Marketingstrategien mit ins Boot zu holen. "Viele Städte unterstützen ihre Händler noch zu wenig", sagte Bröhl bei der Veranstaltung im Konstanzer Konzil. Erst vor kurzem hatte eine Studie der renommierten Beratungsfirma BBE prognostiziert, dass besonders in Städten bis 25 000 Einwohner in den kommenden Jahren rund 45 000 Läden dicht machen werden.