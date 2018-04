vor 1 Stunde AFP Verbraucher Was tun bei Streik? – Die Rechte von Fluggästen bei Arbeitsniederlegungen

Flugreisende müssen sich am Dienstag auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen – die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Warnstreiks an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen angekündigt.