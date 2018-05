Wirtschaft Was macht die Volksbank im Iran?

Mehrere kleine Genossenschaftsbanken aus Baden-Württemberg sind in dem persischen Land aktiv – und wollen es auch bleiben

Konstanz/Tuttlingen – Die Volksbanken haben den Ruf eines verlässlichen Partners vor Ort. Der lokale Mittelstand solle gefördert werden und dank eines breiten Filialnetzes habe die Bank jederzeit ein offenes Ohr für Privatkunden vom Schüler bis zum Rentner, so die Kernbotschaft der Genossenschaftsbanken. Mit riskanten Finanzgeschäften habe man nichts zu tun. Das sollen lieber die Investmentbanker der Privatbanken machen. Da mutet es ungewöhnlich an, dass selbst so kleine Banken wie die Volksbank Konstanz oder die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar aus Tuttlingen im fernen Iran aktiv sind. Denn der Iran gilt als problematisches Land, das im Syrien-Krieg mitmischt und – so sieht es zumindest US-Präsident Donald Trump – unerlaubterweise Atomwaffen entwickelt. Nach der Ankündigung des US-Präsidenten, das Atomabkommen mit dem Iran zu aufzukündigen und Firmen, die mit den Iran zusammenarbeiten, zu sanktionieren, haben zahlreiche große Banken und Unternehmen ihr Iran-Geschäft zurückgefahren. So will die genossenschaftliche DZ-Bank, das Zentral-Institut des Volks- und Raiffeisenbanksektors, alle ihre Zahlungsgeschäfte mit dem Iran ab dem 1. Juli vollständig aufheben.

Wie diese Woche bekannt wurde, beabsichtigt das Kompetenz-Center International mit Sitz in Tuttlingen, zu dem sechs baden-württembergische Volksbanken – unter anderem auch die Volksbank Konstanz und die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar – zählen, dennoch ihre Irangeschäfte fortsetzen. "Im Moment haben wir nichts als Ankündigungen", begründete Patrizia Melfi, Leiterin des Kompetenz-Centers ihren Kurs. "Wir müssen abwarten, wie die neuen Sanktionen aussehen. Welche Banken, Firmen, Personen oder Branchen werden auf den Sanktionslisten geführt?", so Melfi weiter. Doch was macht eigentlich eine so kleine Volksbank wie die aus Konstanz oder Tuttlingen im Iran? Dazu wollte sich weder der Vorstand des Instituts aus der Konzilstadt noch die Führungsmannschaft der Bank aus der selbsternannten "Hauptstadt der Medizintechnik" gegenüber dem SÜDKURIER äußern.

Ein Blick auf die Homepage des Kompetenz-Centers International gibt zumindest ein grobes Gefühl für das Geschäft. "Bisher wagen nur wenige Banken den Schritt in den iranischen Markt. Umso mehr freuen wir uns, das Kompetenz-Center International mit unseren Kooperationsbanken, Sie bei Ihren Irangeschäften begleiten zu können", heißt es dort. "Sprechen Sie uns an. Wir besitzen die nötige Expertise, um Ihr Irangeschäft zu einem Erfolg zu machen!", heißt es dort weiter. "Man muss sich in dem Geschäft auskennen, sonst gerät man schnell in Schwierigkeiten", sagte Melfi.

Die USA wollen den Iran nach ihrem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit massivem Druck zu einer Änderung seiner Politik zwingen. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte „die stärksten Sanktionen in der Geschichte“ an, die sein Land gegen den Iran verhängen werde. „Wir werden beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische Regime ausüben“, sagte er.