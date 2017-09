Stuttgart Verleger fordern faire Wettbewerbsbedingungen

Der Branchenverband BDZV beklagt staatliche Eingriffe in den freien Lokaljournalismus. Ein Dorn im Auge sind ihm etwa steuerfinanzierte Amtsblätter

Die deutschen Zeitungsverleger wehren sich gegen die Konkurrenz von steuerfinanzierten Amtsblätter und die ausufernden Internetauftritte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Zum Auftakt des zweitägigen Jahreskongresses in Stuttgart forderte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, von der Politik klare Grenzen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte seine Unterstützung zu.

Als „staatlichen Eingriff in den freien Lokaljournalismus“ kritisierte Döpfner die Amtsblätter, die in vielen Städten den Zeitungen inhaltlich Konkurrenz machen würden. Da sei eine Grenze überschritten. Kretschmann kündigte an, er werde beim Städte- und Gemeindetag dafür werben, dass sich die Kommunen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die Politik müsse dafür sorgen, dass die Medienvielfalt erhalten bleibe.

Handlungsbedarf sieht Kretschmann auch bei den Internetauftritten der öffentlich-rechtlichen Sender. Döpfner hatte zuvor die „mit öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlte Flut textbasierter Gratis-Angebote“ kritisiert. Das sei nichts anderes als steuerähnlich finanzierte digitale Staats-Presse, die den Wettbewerb verzerre. Dass ein Sender im Internet 7000 Seiten Text präsentiert, nannte Kretschmann krass. „Wir müssen die Balance halten und deshalb über Einschränkungen für die textlichen Angebote diskutieren“, kündigte der Grünen-Regierungschef an. Die Ministerpräsidenten würden sich Mitte Oktober mit der Thematik befassen.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung sind die Umbrüche durch die Digitalisierung. Kretschmann bezeichnete die Tageszeitungen als wichtige Orientierungshilfen in Zeiten von Fake News (gefälschte Nachrichten) und Hass im Internet. Die europäische Politik müsse im eigenen Interesse für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen und die unerlaubte Nutzung von journalistischen Inhalten unterbinden.

Döpfner appellierte an die Verlage, die Voraussetzungen für kritischen Journalismus zu sichern. „Sparen sie überall, wo sie wollen. Aber sparen sie nicht bei den Reportern, die da hingehen, wo es brennt“, betonte er. An Recherchen und den dafür nötigen Reisen dürfe nicht gespart werden, mahnte Döpfner, der auch Vorstandschef von Axel Springer ist. Döpfner sieht eine wachsende Wertschätzung für verlässliche Fakten und exklusive Nachrichten: „Die Flut von Fake News hat im öffentlichen Bewusstsein eine Renaissance der Nachricht eingeleitet.“

Der BDZV vertritt die Interessen von 281 Tageszeitungen mit 13,7 Millionen Gesamtauflage. Täglich erreichen sie über ihre gedruckten Ausgaben und das Internet 50 Millionen Menschen.