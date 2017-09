Die SÜDKURIER-Vortragsreihe "Unsere Arbeitswelt" geht weiter. Den Auftakt nach der Sommerpause macht Birgit Beierer

Singen – Das Gleichgewicht zwischen der Arbeit und dem Privatleben, im Fachjargon Work-Life-Balance genannt, beschäftigt wohl jeden Berufstätigen. Wie Studien immer wieder aufs Neue beweisen, fühlen sich viele Arbeitnehmer im Berufsleben überfordert. Das verursacht Stress, welcher sich auf das Privatleben übertragen kann, erst Recht wenn Überstunden die Erholungszeiten verkürzen. Die Digitalisierung scheint diese Gefahr noch weiter zu vergrößern. Denn das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, nagt weiter an der Privatsphäre und verhindert, richtig abschalten zu können.

Doch die Digitalisierung bietet auch Chancen. Das glaubt zumindest Birgit Beierer, Mitglied der Geschäftsleitung der Radolfzeller Softwareschmiede Sybit. "Durch die Digitalisierung lassen sich Arbeitszeiten flexibler gestalten", hebt sie hervor. Auch Teilzeitmodelle ließen sich leichter umsetzen. Das könne gerade für Mitarbeiter mit Kindern ein Vorteil sein. Ganz wichtig sei dabei die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer, damit Arbeitszeiten nicht aus dem Ruder laufen. Auch für Arbeitgeber werde die Work-Life-Balance bei der Mitarbeitergewinnung immer wichtiger.

Konkrete Tipps für Arbeitnehmer, Unternehmensmanager und allen Interessierten gibt die Personal- und Finanzexpertin am Dienstag, 26. September, im Rahmen der dreiteiligen SÜDKURIER-Vortragsreihe "Unsere Arbeitswelt – zwischen Wunsch und Wirklichkeit". Ihr Vortragstitel lautet "Familie und Beruf – wie gelingt der Spagat?". Dabei soll das Thema nicht nur in Vortragsform abgehandelt, sondern anschließend auch interaktiv in Gruppen diskutiert werden. Die Diskussionen sollen nach dem Prinzip des World Café ablaufen. Ziel dieser Diskursform ist es, möglichst alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen. Der Vortrag von Birgit Beierer ist der zweite Beitrag der SÜDKURIER-Veranstaltungsreihe, die sich der sich stark wandelnden Arbeitswelt im digitalen Zeitalter widmet.

Die Preise: Die Karten für den Vortrag kosten 25 Euro. SÜDKURIER-Abonenten zahlen nur 19 Euro.

Die Tickets: Karten können telefonisch unter 0800/999-1777 (gebührenfrei, Montag bis Freitag ab 9 Uhr) bestellt oder oder in Ihrem SÜDKURIER Service-Center abgeholt werden.

So geht's weiter: Der Ingenieur und Industrie-4.0-Experte Manfred Dangelmaier beschließt am Dienstag, 21. November, die Vortragsreihe mit einem Vortrag über die Arbeitswelt im digitalen Zeitalter. „Was sind die Kompetenzen der Zukunft?" lautet seine Leitfrage.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der Stadthalle Singen (Hohgarten 4).