vor 1 Stunde AFP Berlin Unrentable Standorte: Postbank schließt jede zehnte Filiale

Die Postbank schließt laut einem Zeitungsbericht in großem Umfang Filialen. Auf einer internen Streichliste würden dazu von Albstadt in Baden-Württemberg bis Zwickau in Sachsen insgesamt 72 Standorte in ganz Deutschland aufgeführt, berichtete die „Bild am Sonntag“.