Wirtschaft Umzug der Verwaltung nach Friedrichshafen: Warum die Sparkasse Bodensee den Rotstift ansetzt

Das Bodensee-Institut will sich künftig schlanker aufstellen. Das sind die Hintergründe für den Umzug der Verwaltung von Konstanz nach Friedrichshafen.

Die Arbeitnehmervertreter begrüßen den Umzug der Verwaltung der Sparkasse Bodensee von Konstanz nach Friedrichshafen. "Es ist gut, dass die Belegschaft nun Klarheit in der Standortfrage hat“, sagte Armin Schuff, Personalrat der Sparkasse Bodensee, die rund um den See gut 800 Mitarbeiter beschäftigt. Schuff räumte allerdings ein, dass es keine Ideallösung für alle Mitarbeiter gebe. „Die Wohnorte unserer Mitarbeiter sind sehr breit gefächert. Sie reisen unter anderem von Wangen, Radolfzell, Ravensburg, Meersburg oder Konstanz nach Friedrichshafen an", erklärte er. Schuff hob hervor, dass die Kosten für die rund 80 betroffenen Mitarbeiter abgemildert werden.

Bis zu vier Tage pro Woche im Home Office

So erhalten diejenigen Mitarbeiter, die nun aufgrund des Umzugs pendeln müssen, einen pauschalen Zuschuss für ihre Fahrtkosten. Zudem werde den Mitarbeitern eingeräumt, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. "Je nach Tätigkeitsbereich können die Mitarbeiter bis zu vier Tage pro Woche per Home Office arbeiten", erklärte Schuff. Den Personalabbau der vergangenen Monate, unter anderem durch Altersteilzeitangebote, sei "sozial verträglich" gewesen.

Auch Frank Hawel, Sekretär der zuständigen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, hält die Entscheidung, die Verwaltung in Friedrichshafen zu bündeln, für vertretbar. "Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die einem allgemeinen Branchentrend folgt. Es geht im Bankensektor darum, Kosten zu sparen", erklärte er. Es sei angesichts des digitalen Wandels und des veränderten Kundenverhaltens verständlich, dass viele Banken ihre Strukturen und ihr Filialnetz in Frage stellen.

Die Sparkasse Bodensee, die 2001 durch die Fusion der Kreissparkasse Friedrichshafen und der Bezirkssparkasse Überlingen entstand und ein Jahr später durch die Sparkasse Konstanz verstärkt wurde, will ihre Verwaltung in Friedrichshafen bündeln. Konstanz bleibt weiterhin neben Friedrichshafen Hauptsitz. 70 Mitarbeiter sollen in der Konzilstadt bleiben, 80 Mitarbeiter werden nach Friedrichshafen wechseln. Die durch den Umzug frei gewordene Fläche soll vermietet werden. Ein Hotel, zwei Läden und zwei Gastronomiebetriebe sollen einziehen.

Mietrenditen in Konstanz höher als in Friedrichshafen

Hauptmotivation für den Umzug ist das Ziel, Kosten zu sparen. „Durch die Auflösung von Doppelstrukturen entstehen echte Kosteneffekte. Bisher konnten wir dadurch eine halbe Million Euro pro Jahr einsparen“, sagte Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee. Die Entscheidung für Friedrichshafen hänge auch mit den höheren Mietpreisen in Konstanz zusammen. „Die Mietrenditen in Konstanz, gerade in dieser Lage direkt an der Marktstätte, sind höher als in Friedrichshafen. Von daher lag es nah, den Standort in Konstanz zu veredeln", so Mayer. Die Nähe zur Industrie, die in Friedrichshafen mit Unternehmen wie ZF oder MTU deutlich stärker vertreten ist als in Konstanz, habe dagegen keine Rolle gespielt.

Weitere große Restrukturierungen schloss Mayer zumindest vorerst aus. „Eine Maßnahme dieser Art gibt es für uns nur als Einmaleffekt. Es ist in naher Zukunft kein weiterer großer Wurf zu erwarten" Allerdings werde das Institut versuchen, ständig auf sich verändernde Arbeitsprozesse zu reagieren.“ Eine besonders große Herausforderung sei die Bewältigung der Digitalisierung. „Die Bankenbranche muss mit den sinkenden Zinserträgen klarkommen und gleichzeitig in Zukunftsfelder wie die Digitalisierung investieren. Und dafür wollen wir die Erträge aus den Mieteinnahmen einsetzen“, erklärte er.

Unter anderem setzt die Sparkasse vermehrt auf die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten (Home Office) „10 Prozent unserer Mitarbeiter nutzen bereits die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten", sagte Mayer. "Uns geht es nicht darum, Büroräume zu sparen, sondern darum, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten zu bieten. Wenn dadurch als positiver Nebeneffekt Büroräume frei werden, werden wir sie als Mietfläche an den Markt weitergeben“, so Mayer weiter.

Stephan Schorn, Pressesprecher des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, ordnete den Umbau der Sparkasse Bodensee in einen allgemeinen Branchentrend ein. "Banken und Sparkassen stecken mitten in einem Strukturwandel. Angesichts der Digitalisierung ist es notwendig, dass die Institute ihre Strukturen hinterfragen", sagte er.