Radolfzell US-Konzern kauft Allweiler

Der Pumpenbauer wechselt nach fast 20 Jahren den Besitzer. Die Mitarbeiter haben eineJobsicherung bis 2019. Hoffnung auf anziehende Geschäfte im Öl- und Gasmarkt.

Der Pumpenbauer Allweiler mit gut 750 Mitarbeitern wird nach Informationen des SÜDKURIER vom US-Technologieunternehmen Circor International übernommen. Man sei "bei einem strategischen Investor angekommen", sagte Allweiler-Geschäftsführer Matthias Probian unserer Zeitung. Das Geschäft solle noch 2017 abgeschlossen werden.

Allweiler gehört seit 1998 dem US-Unternehmen Colfax und ist in dessen hochprofitabler Pumpensparte eines der führenden Unternehmen. Die Sparte will Colfax nun an den Circor-Konzern mit Sitz in Burlington, im US-Staat Massachusetts, verkaufen. Demnach zahlt Circor Colfax insgesamt 855 Millionen US-Dollar (727 Millionen Euro) für dessen Pumpen-Sparte, einen Teil davon in bar, einen anderen Teil in eigenen Aktien. Zudem werden Pensionsverpflichtungen der Colfax-Mitarbeiter übernommen.

Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, ist ein entsprechender Kaufvertrag bereits unterzeichnet worden. Circor-Chef Scott Buckhout sagte laut Mitteilung, die Übernahme der Pumpen-Sparte von Colfax ermögliche es Circor, eine breitere Produktpalette anzubieten und neue Märkte zu erschließen. Sowohl das Wachstum als auch die Renditen in der Colfax-Pumpensparte seien "überzeugend" und geeignet, für "starke Gewinne" der Circor-Aktionäre zu sorgen. Laut einer Circor-Präsentation, die dem SÜDKURIER vorliegt, machte die Pumpensparte des US-Konzerns zuletzt einen Jahresumsatz von 463 Millionen US-Dollar (394 Millionen Euro) und einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von umgerechnet knapp 59 Millionen Euro. Nach Informationen aus Branchenkreisen trägt Allweiler mit seinen drei Standorten in Radolfzell am Bodensee, Kirchhellen (Nordrhein-Westfalen) und seinem norwegischen Montagestandort dazu einen Umsatz von gut 120 Millionen Euro bei. Offizielle Zahlen werden vom Unternehmen nicht ausgewiesen.

Sowohl Vertreter des Allweiler-Betriebsrats als auch der Gewerkschaft IG-Metall äußerten sich bezüglich des Verkaufs zurückhaltend. Man werde die Entwicklung bei Allweiler "intensiv beobachten", sagte der Vize-Geschäftsführer der Singener Industriegewerkschaft, Raoul Ulbrich, unserer Zeitung. Allweiler-Betriebsratschef Wolfgang Barz sagte, man müsse jetzt "abwarten", bis Details bekannt würden. Ein neuer Eigner tue Allweiler eventuell aber sogar "gar nicht schlecht". Zumindest bis März 2019 schützt zudem eine Jobsicherung die Allweiler-Mitarbeiter.

Tatsächlich könnte es bei dem Pumpenbauer besser laufen. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Belegschaft in Radolfzell von rund 850 auf aktuell 620 zusammengeschmolzen. Dazu kamen permanente Wechsel in der Allweiler-Geschäftsführung. Aus Branchenkreisen verlautet, Colfax habe zu wenig in die Weiterentwicklung von Produkten investiert und durch Umstrukturierungen im Vertrieb den Zugang zu Industriekunden erschwert. Tatsächlich will sich das Unternehmen nun auf seine verblieben Sparten – Lüftungs- sowie Fügetechnik – konzentrieren. Der Circor-Konzern, der unter anderem in den Bereichen Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Energietechnik und Marineanwendungen tätig ist, hofft durch den Zukauf im Ventil- und Pumpengeschäft zu einem der großen Spieler mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar zu werden und jährlich Millionen einzusparen. Das Kerngeschäft von Allweiler ist allerdings weiter unter Druck. Seit der Finanzkrise der Jahre 2008 bis 2011 werden deutlich weniger Handelsschiffe gebaut als früher. Die seit knapp drei Jahren vorherrschende Ölpreisschwäche hat die Explorationstätigkeiten der großen Ölkonzerne stark eingeschränkt. Beides schmerzt Allweiler, weil das Unternehmen hier seine Pumpen zuliefert.

Was will Circor?

Circor ist in verschiedenen Branchen tätig und versucht seit Jahren Synergien zwischen den einzelnen Bereichen zu heben und damit kostengünstiger zu produzieren. Dazu legt man beispielsweise Standorte zusammen. Von 24 Fabriken im Jahr 2013 sind 2016 noch 15 übrig geblieben. Was das für Allweiler bedeutet, ist noch unklar. (wro)

