Radolfzell/Steinach Übernahme: Fleischkonzern schluckt Nahrungsmittelhersteller Hügli

Der Nahrungsmittelhersteller Hügli, der in Radolfzell 600 Mitarbeiter beschäftigt, gehört künftig zur Schweizer Bell Food Group.

Essen und gegessen werden: Das ist offenbar gerade das Motto in der Lebensmittelbranche. Nachdem Hügli in den vergangenen Jahren mehrere kleine Unternehmen wie Bresc, Granovita und Vogeley übernommen hatte, ist der Lebensmittelkonzern nun selber zum Übernahmeobjekt geworden: Die Schweizer Bell Food Group will alle Aktien von Hügli aufkaufen.

Die Stoffel Holding AG, bisher Mehrheitsaktionärin bei Hügli, hat ihre Kapitalbeteiligung von 50,2 Prozent der Hügli-Aktien an die Bell Food Group verkauft. Gleichzeitig hat Bell ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen Hügli-Aktien zum Preis von 915 Schweizer Franken pro Aktie abgegeben. Das entspricht einer Übernahmeprämie von 14,4 Prozent zum Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage. Vor der Ankündigung des Übernahmeangebots notierten die Hügli-Aktien bei etwa 800 Franken und schossen nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots auf über 900 Franken.

Wie Hügli betont, sei Bell der neue Wunscheigentümer für den kürzlich verstorbenen Großaktionär und Ex-Hügli-Chef Alexander Stoffel gewesen. Auch der Hügli-Verwaltungsrat stützt die Übernahme. "Wir stehen geschlossen hinter diesem Schulterschluss, der auch für unsere Mitarbeiter und Kunden eine sehr gute Nachricht ist“, sagt Jean Gérard Villot, Hügli-Verwaltungsratspräsident. Hügli solle als selbständige Unternehmenseinheit innerhalb der Bell Food Group weiter geführt werden, teilt Hügli mit. „Hügli bleibt Hügli", sagt Jean Gérard Villot. Und auch in Radolfzell, wo Hügli mit 600 Mitarbeitern seinen größten Produktionsstandort hat, seien keine Veränderungen zu erwarten. „Für den Hügli-Standort in Radolfzell und die Mitarbeiter vor Ort ändert sich durch die Übernahme nichts“, sagt Endrik Dallmann, Deutschland-Chef von Hügli.

Die Übernahme unterliegt der Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden. Doch beide Unternehmen zeigen sich optimistisch, dass die Behörden den beiden Firmen keine Steine mehr in den Weg legen werden. "Da sich die Produktportfolios von Hügli und der Bell Food Group sowie deren wichtigste Kundengruppen ergänzen und es praktisch keine Überschneidungen gibt, werden keine Auflagen durch die Behörden erwartet", heißt es in einer Mitteilung. Die Bell Group verkauft vor allem Fleischprodukte und frische Fertiggerichte wie Sandwiches oder Salate, während Hügli vor allem länger haltbare Produkte wie Suppen und Soßen herstellt. Die beiden Unternehmen verbinde eine ähnliche Geschichte, Kultur und Qualitätsphilosophie und sie verfolgen eine vergleichbare internationale Wachstumsstrategie, heißt es bei Hügli. Jean Gérard Villot solle in den Verwaltungsrat von Bell Food aufrücken, teilt Hügli mit. Beide Unternehmen erhoffen sich Synergien in der Beschaffung, durch die Ausdehnung der Kundenportfolios sowie durch den Wissensaustausch in der Entwicklung und anderen Technologiebereichen. Ein Personalabbau sei aber nicht geplant, hieß es in Unternehmenskreisen.

„Zusammen mit der Stärkung unserer angestammten Geschäftsfelder ist die Übernahme von Hügli ein wichtiger Meilenstein unserer Wachstumsstrategie“ sagte der Verwaltungsratspräsident der Bell Food Group, Hansueli Loosli. Er sei vom hohen Potenzial dieses Schulterschlusses zum Vorteil seiner Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre überzeugt, so Loosli weiter.

Der Gesamtwert der Übernahme beträgt laut Schweizer Medienberichten 443,8 Millionen Schweizer Franken. Mit dem Vollzug der Transaktion werde Ende Mai gerechnet.

Über Hügli Hügli ist ein Schweizer Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Steinach (Kanton St. Gallen), das seinen größten Produktionsstandort in Radolfzell hat. In der Bodensee-Stadt beschäftigt der Konzern 600 Menschen. Insgesamt hat Hügli 1500 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 380 Millionen Schweizer Franken (340 Millionen Euro). Zu den wichtigsten Hügli-Produkten zählen Fertigsuppen, Soßen, Gewürze, Süßspeisen, Brotaufstriche und Senf. Zuletzt setzte Hügli mehr und mehr auf Bio-Produkte und übernahm verschiedene kleinere Unternehmen. (td)